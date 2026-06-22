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Preokret nakon prijetnji i zatvaranja Hormuškog tjesnaca: Završena prva runda pregovora

Piše Hina, 22. lipnja 2026. @ 07:07 komentari
Pregovori u Švicarskoj
Pregovori u Švicarskoj Foto: Afp
Nakon prijetnji, zatvaranja Hormuškog tjesnaca i straha od novog zaoštravanja sukoba, američki i iranski dužnosnici u Švicarskoj postigli su napredak.
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