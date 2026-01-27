Vučić probleme Srbije sa EU usporedio s ljubavnim jadima: "Sa 16 me ostavila djevojka"

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić slikovito je opisao probleme koje Srbija ima u procesu pridruživanja Europskoj uniji - usporedio ih je sa srednjoškolskim prekidom koji, čini se, još nije prebolio.

Pohvalio je govor predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu, a onda krenuo već poznatim stilom.

"Njezin govor je bio izuzetan govor koji je sadržavao političku platformu za budućnost. Hoće li stvarne posljedice biti takve, to je drugo. Ona je postavila čak određene ideološke postulate. Imala je hrabrosti prekinuti sa sadašnjošću i prošlošću. I to nisu male stvari", rekao je Vučić u gostovanju na Blic TV-u.

"Ja se sjećam. Imao sam 16, 17 godina, ostavi me djevojka, a ja godinu dana sebi ne mogu doći. I dalje mislim kako ona čeka, eto, da prođe ta godina dana, pa će ona biti sa mnom. E, tako je i s Europom", ispričao je tužno srpski predsjednik.

"Europa misli godinu dana da će joj se Amerika vratiti i da je ta ljubav vječna jer je trajala prethodnih 75 ili 80 godina. Nije vječna i neće se nikad više vratiti. Samo im to netko mora objasniti i reći. Von der Leyen je to rekla. I nema nostalgije u tome. Imaš interese, majstore, i gledaj u budućnost", poručio je.

Srbija je u prethodnoj godini zabilježila ozbiljan zastoj na svom europskom putu. Europski parlament u listopadu je usvojio oštru Rezoluciju o situaciji u Srbiji, kojom se osuđuje represija vlasti nad građanima tijekom studentskih prosvjeda, kao i sistemska korupcija, čija je posljedica bilo urušavanje obnovljene nadstrešnice Željezničkog kolodvora u Novom Sadu, u kojem je poginulo 16 ljudi.

Osim toga, veliku buru izazvao je i nedavni posjet izaslanika EP-a, koji su u neslužbenim razgovorima ocijenili da je situacija jako loša, prenosi Nova.rs.