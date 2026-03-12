Trump i njegova ekipa sve pogrešno procijenili: Iran zaprijetio potezom koji može uzdrmati cijeli svijet

Dana 18. veljače, dok je predsjednik Donald Trump razmatrao hoće li pokrenuti vojne napade na Iran, američki ministar energetike Chris Wright u jednom je intervjuu poručio da nije zabrinut da bi potencijalni sukob mogao poremetiti opskrbu naftom na Bliskom istoku i izazvati kaos na energetskim tržištima.

Wright je podsjetio da su čak i tijekom izraelskih i američkih napada na Iran prošlog lipnja tržišta ostala relativno stabilna.

"Cijene nafte su naglo porasle, a zatim ponovno pale", rekao je. Sličan stav privatno su dijelili i neki Trumpovi savjetnici, odbacujući upozorenja da bi Iran mogao pokrenuti svojevrsni ekonomski rat zatvaranjem ključnih brodskih ruta kroz koje prolazi oko 20 posto svjetske opskrbe naftom.

No posljednjih dana pokazalo se da su te procjene bile pogrešne. Iran je zaprijetio da će pucati na komercijalne tankere koji prolaze kroz Hormuški tjesnac, stratešku pomorsku usku točku kroz koju moraju proći svi brodovi koji napuštaju Perzijski zaljev. Nakon tih prijetnji komercijalni brodarski promet u regiji gotovo je stao, cijene nafte naglo su porasle, a Trumpova administracija sada pokušava pronaći načine za ublažavanje ekonomskog udara koji je doveo do rasta cijena goriva u cijelom svijetu.

Ova epizoda pokazuje koliko su Trump i njegovi savjetnici pogrešno procijenili reakciju Irana na sukob koji vlasti u Teheranu smatraju egzistencijalnom prijetnjom. Iran je odgovorio znatno agresivnije nego tijekom 12-dnevnog sukoba prošle godine, lansirajući salve raketa i dronova prema američkim vojnim bazama, gradovima u arapskim državama diljem Bliskog istoka te izraelskim naseljenim područjima.

Američki dužnosnici morali su ubrzano prilagođavati planove od hitnih evakuacija osoblja iz pojedinih veleposlanstava do izrade ekonomskih mjera za ublažavanje rasta cijena goriva, piše New York Times.

Nakon zatvorenog brifinga za američke zastupnike u utorak, senator Christopher Murphy iz Connecticuta poručio je na društvenim mrežama da administracija nema jasan plan za situaciju u Hormuškom tjesnacu te da ne zna kako ga sigurno ponovno otvoriti.

Unutar same administracije neki dužnosnici sve su pesimističniji zbog nedostatka jasne strategije za završetak rata. Ipak, rijetko to iznose izravno predsjedniku, koji i dalje tvrdi da je vojna operacija potpuni uspjeh.

Trump je iznosio ambiciozne ciljeve, uključujući zahtjev da Iran dobije vodstvo koje će biti spremno surađivati sa Sjedinjenim Državama. Istodobno su državni tajnik Marco Rubio i ministar obrane Pete Hegseth javno govorili o užim, taktičkim ciljevima koji bi mogli omogućiti brži izlaz iz sukoba.

Glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt izjavila je da je administracija imala snažan plan prije početka rata te da očekuje da će cijene nafte pasti nakon završetka sukoba.

"Namjerno ometanje tržišta nafte od strane iranskog režima kratkoročna je posljedica koja je nužna kako bi se dugoročno uklonila prijetnja koju predstavljaju za Ameriku i svijet", rekla je.

Ministar obrane Hegseth priznao je da je snažan iranski odgovor djelomično iznenadio Pentagon, ali je dodao da se očekivalo da će Teheran reagirati.

"Ne mogu reći da smo očekivali da će reagirati točno na ovaj način, ali znali smo da je to jedna od mogućnosti", rekao je na konferenciji za novinare u Pentagonu, dodajući da smatra kako iranski potezi pokazuju očaj režima.

Trump je u međuvremenu izrazio frustraciju zbog poremećaja u opskrbi naftom. U intervjuu za Fox News poručio je da bi posade tankera trebale pokazati malo hrabrosti i nastaviti prolaziti kroz Hormuški tjesnac.

Prije početka rata pojedini vojni savjetnici upozoravali su da bi Iran mogao pokrenuti agresivnu kampanju kao odgovor na američko-izraelske napade, no drugi su vjerovali da bi eliminacija dijela iranskog vodstva mogla dovesti do pojave pragmatičnijih lidera spremnih na pregovore.

Trump je bio upozoren i na rizik rasta cijena nafte, ali ga je opisao kao kratkoročni problem koji ne smije zasjeniti cilj slabljenja iranskog režima. Zadužio je ministra energetike Wrighta i ministra financija Scotta Bessenta da razviju scenarije za eventualni nagli skok cijena.

Predsjednik međutim o tim opcijama uključujući osiguranje tankera i potencijalnu pratnju američke mornarice nije javno govorio.

Dodatnu pomutnju izazvao je sam Wright kada je na društvenim mrežama objavio da je američka mornarica uspješno ispratila tanker kroz Hormuški tjesnac. Ta je objava nakratko smirila tržišta i podigla cijene dionica, no kada ju je Wright ubrzo izbrisao uz objašnjenje da pratnje zapravo nije bilo, tržišta su ponovno postala nestabilna.

Situaciju dodatno kompliciraju obavještajni podaci prema kojima se Iran priprema postaviti mine u tjesnacu. Iako je operacija bila tek u početnoj fazi, pripreme su ozbiljno zabrinule Washington. Američka vojska u utorak navečer objavila je da je napala 16 iranskih plovila za postavljanje mina u blizini prolaza.

Dok sukob potresa globalna tržišta, republikanci u Washingtonu sve su zabrinutiji zbog rasta cijena goriva koji bi mogao negativno utjecati na njihovu ekonomsku poruku uoči predstojećih izbora.

Trump je više puta tvrdio da bi povećanje proizvodnje u Venezueli moglo pomoći u ublažavanju šokova na tržištu. Administracija je također najavila izgradnju nove rafinerije u Teksasu za koju tvrdi da bi dugoročno mogla povećati opskrbu naftom.

Istodobno raste pritisak da se pronađe izlaz iz sukoba. Pentagon je na zatvorenim brifinzima zastupnicima otkrio da je američka vojska samo u prva dva dana rata potrošila streljivo vrijedno oko 5,6 milijardi dolara - znatno više nego što je javno objavljeno.

Iranski dužnosnici, međutim, ne pokazuju znakove popuštanja. Visoki dužnosnik za nacionalnu sigurnost Ali Larijani poručio je da će Iran iskoristiti svoj utjecaj na globalnu opskrbu naftom kako bi izvršio pritisak na SAD i Izrael.

“Hormuški tjesnac može biti tjesnac mira i prosperiteta za sve”, napisao je Larijani na društvenim mrežama, dodavši: "Ili može postati tjesnac poraza i patnje za ratne huškače".