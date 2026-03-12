Bolesti bubrega: Više od 300.000 ljudi ni ne zna da su bolesni, a simptomi se javljaju tek kad je prekasno

Povodom Svjetskog dana bubrega, na zagrebačkom Cvjetnom trgu građani su provjeravali tlak i šećer u krvi. Upravo su to prvi koraci u ranom otkrivanju kronične bubrežne bolesti koja pogađa do 12 posto odrasle populacije u Hrvatskoj, no velik dio oboljelih toga uopće nije svjestan.

U Hrvatskoj od kroničnog bubrežnog zatajenja godišnje umre gotovo 900 ljudi. Dok su neki građani na Cvjetni trg stigli zbog obiteljske povijesti bolesti, drugi su priznali da osjećaju blagu tremu pred rezultate. No, poruka struke je jasna: rano otkrivanje je presudno.

Bolest bez simptoma

O ovoj "opakoj bolesti", ali i životu nakon dijagnoze, govorio je Mario Laganović, pročelnik Zavoda za nefrologiju KB Merkur.

"Računamo da u Hrvatskoj ima otprilike 350.000 bolesnika koji imaju neki stadij zatajivanja bubrežne funkcije. Velika većina njih je u ranim stadijima i ne zna da ima tu bolest. Danas imamo nove lijekove s kojima možemo puno učiniti ako se bolest otkrije na vrijeme", objasnio je dr. Laganović.

Mario Laganović Foto: Dnevnik Nove TV

Najveći problem kod bubrežnih bolesti je upravo izostanak ranih simptoma. Kada se oni pojave, bolest je najčešće već u uznapredovalom stadiju.

"Kad se počnu javljati simptomi – povišeni tlak, oticanje nogu, podbuhlost u licu, slabost ili mučnina – tada se medicinski može učiniti puno manje. Dva vrlo jednostavna, jeftina testa – iz krvi i iz mokraće – mogu vrlo brzo pokazati ima li netko oštećenje. Sve nam je na raspolaganju, samo moramo znati i realizirati pregled", zaključio je dr. Laganović.

O tome kako sačuvati zdravlje bubrega i što građani kažu o svojim navikama, pogledajte u videoprilogu reporterke Dnevnika Nove TV Ivane Kopčić.