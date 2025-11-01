"Netko je tog jutra nosio kavu u ruci, netko slao poruku da stiže kući. A onda se nebo spustilo na zemlju": Studenti objavili dirljivu poruku nakon skupa

Studenti u blokadi su nakon završetka komemorativnog skupa u Novom Sadu na svojem službenom profilu objavili poruke posvećene žrtvama urušavanja nadstrešnice Željezničkog kolodvora 1. studenoga prošle godine.

"Šesnaest ljudi izgubilo je život. Šesnaest srca prestalo je kucati. Šesnaest snova, želja i nada nestalo je u jednom trenutku. Ispred mjesta koje svakoga dana spaja i razdvaja ljude, gdje se dolazi i odlazi, ispred Željezničkog kolodvora, šesnaest ljudi je stradalo", napisali su studenti na Instagramu.

"Netko je toga jutra ustao ranije da bi stigao na vlak. Netko je nosio kavu u ruci. Netko je slao poruku da stiže kući. Netko je razmišljao o ispitu. Sve je izgledalo kao još jedno obično jutro, a onda se nebo spustilo na zemlju. Šesnaest ljudi nikada nije stiglo svojim kućama, na posao, na fakultet. U jednom trenutku njihovi su životi jednostavno stali", stoji u objavi studenata.

U objavi pod naslovom 1.11.52 poručili su da je tada zavladao mrak.

"Tišina. Nestali su ispod tona betona i prašine. Napustili su nas, ali njihova imena moraju zauvijek živjeti u nama. U svakom koraku koji napravimo, u svakoj rečenici koju izgovorimo, u svakoj tišini kojom šutimo. Kad kažemo šesnaest, ne mislimo na broj. Mislimo na rođendane koji nikada neće doći. Na prozore koji ostaju zatvoreni. Na krevete koji su zauvijek prazni. Danas obilježavamo godinu dana otkako je šesnaest ljudi izgubilo život. Danas Srbijom odjekuje gromoglasna tišina za šesnaest ljudi koji su toga jutra samo htjeli stići negdje – za njihove obitelji, njihove glasove koji su utihnuli i njihove živote", poručili su.

Tisuće građana

Simboličnim puštanjem u nebo 16 lampiona i 16-minutnom šutnjom završen je u nedjelju navečer u Novom Sadu skup na kojem su deseci tisuća ljudi obilježili godišnjicu pada nadstrešnice.

Masa ljudi iz svih dijelova Srbije u tišini je koračala do kolodvora gdje je u 11:52, u vrijeme pada nadstrešnice, odana počast žrtvama.

Prema službenim procjenama policije, na cjelodnevnom je prosvjedu bilo oko 39.000, a prema medijima oko 100.000 građana i studenata od kojih su tisuće u petak navečer pješice ili biciklima stigli iz drugih dijelova zemlje.

Na jednom od najmasovnijih skupova u drugom najvećem gradu u Srbiji nije bilo incidenata.

Za nesreću dosad nitko nije sudski odgovarao što je bio okidač za protuvladine prosvjede koji traju već godinu dana.

Istovremeno, državni vrh na čelu s Aleksandrom Vučićem odvojeno je obilježio godišnjicu u Hramu Svetog Save u Beogradu.

Vlada je 1. studenoga proglasila Danom žalosti, nakon što su u četvrtak građani i studenti zatražili da se u znak sjećanja na poginule zastave na institucijama i javnim ustanovama u spuste na pola koplja.