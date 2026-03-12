Obavijesti Foto Video Pretražite
Posljedice sukoba na Bliskom istoku

Međunarodna agencija: "Ovakav poremećaj na tržištu nafte još nikada nije viđen"

Piše Hina, 12. ožujka 2026. @ 18:38 komentari
Njujorška burza u jeku sukoba na Bliskom istoku
Njujorška burza u jeku sukoba na Bliskom istoku Foto: Afp
Prijevoz nafte i naftnih derivata Hormškim tjesnacem potonuo je s predratne razine od oko 20 milijuna barela dnevno i sveden je gotovo na nulu.
