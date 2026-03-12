"Bog ga je spasio": Sin bivšeg premijera opisao trenutak kad je napadač s pištoljem stao iza njegova oca

Incident se dogodio u srijedu navečer tijekom svadbene svečanosti, a policija je potvrdila da je osumnjičenik, identificiran kao Kamal Singh Jamwal, odmah uhićen i nalazi se u pritvoru.

Farooq Abdullah nije samo bivši premijer, već i aktualni predsjednik Nacionalne konferencije Jammua i Kashmira, jedne od najutjecajnijih regionalnih stranaka. Njegov sin, Omar Abdullah, koji trenutno obnaša dužnost premijera, oglasio se na društvenim mrežama vidno potresen događajem, piše BBC.

"Alah je milostiv. Moj otac je za dlaku izbjegao smrt. Detalji su trenutno šturi, ali ono što znamo jest da se čovjek s napunjenim pištoljem uspio približiti na neposrednu blizinu i ispaliti hitac", napisao je Abdullah mlađi.

Propust najviše razine osiguranja?

Ono što najviše intrigira javnost i istražitelje jest činjenica da Farooq Abdullah ima Z+ razinu osiguranja. Riječ je o jednoj od najviših sigurnosnih kategorija u Indiji, koja uključuje desetke obučenih čuvara i stroge protokole kretanja.

BREAKING: Assassination attempt on former J&K CM Farooq Abdullah foiled at a wedding function in Jammu. An armed assailant reached point-blank range & fired, but NSG security deflected the shot. Attacker arrested. All unharmed. pic.twitter.com/UNXYKQGzu6 — Megh Updates 🚨™ (@MeghUpdates) March 11, 2026

Sin žrtve javno je postavio pitanje koje sada muči cijelu Indiju: Kako je moguće da se naoružani napadač probio kroz tolike prstenove osiguranja i došao dovoljno blizu da ispali smrtonosni hitac?

Istraga je u tijeku, a policija provjerava jesu li postojali propusti u sigurnosnom protokolu na samom ulazu u prostor gdje se održavalo vjenčanje.