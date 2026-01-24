Plenković u intervjuu za francusku televiziju: "Trump je u Davosu napravio dva koraka unatrag"

Premijer Andrej Plenković rekao je u subotu u intervjuu za francusku televiziju France 24 da bi Europska unija trebala izbjegavati poteze koji bi mogli pogoršati transatlantske odnose, ali i da treba imati na umu da napetosti nisu došle s europske stranke te da Europska unija ima instrumente kojima može odgovoriti na prijetnje.

U intervjuu za emisiju Ici l'Europe, Plenković je rekao da je američki predsjednik Donald Trump u Davosu napravio "dva koraka unatrag", kad je odbacio uporabu sile za stjecanje Grenlanda i kad je povukao prijetnje carinama za osam europskih zemalja koje su slale svoje vojno osoblje na arktički otok u sastavu Kraljevine Danske.

Čelnici 27 država članica EU-a okupili su se u četvrtak navečer u Bruxellesu na izvanrednom samitu sazvanom proteklog vikenda upravo zbog američkih prijetnji koje je Trump dan ranije ipak povukao.

Blok je izvanredni samit iskoristio kako bi raspravio odnose između Europske unije i Sjedinjenih Država, rekao je Plenković.

Na dnevnom redu bilo je "ulaganje napora za ponovnu uspostavu, rekao bih, normalnosti u kontekstu transatlantskih odnosa koliko je to moguće, pošto su transatlantski odnosi doista temelj međunarodnog poretka nakon Drugog svjetskog rata, temelj NATO-a", rekao je premijer, dodajući da treba imati na umu da "napetosti nisu stigle s europske strane".

Naglasio je i da EU ima instrumente na raspolaganju, "u slučaju potrebe za reakcijom" poput Instrumenta borbe protiv prisile.

Plenković smatra da je Unija zadržala "prilično koordiniranu i dosljednu poziciju" i uputila jasnu poruku da se "teritorijalni integritet bilo koje članice Europske unije ne može dovoditi u pitanje".

"Prijatelji, saveznici, partneri, poput Sjedinjenih Država i članica Europske unije, ne bi trebali biti u raspravi koja je pomalo halucinantna. U prosincu smo razgovarali o restriktivnom režimu sankcija prema Rusiji, a nekoliko tjedana kasnije razgovaramo o instrumentima koje imamo na raspolaganju za odgovor u slučaju nastavka napetosti (sa SAD-om). To je instrument koji nije napravljen za SAD, već u kontekstu litavske epizode s Kinom", rekao je Plenković, govoreći o alatu EU-a usvojenom u listopadu 2023. koji je nastao kako bi odgovorio na kineske ekonomske pritiske prema Litvi.

Plenković je dodao da u ovim geopolitičkim okolnostima treba stati na loptu, pozvao na dijalog i poručio da se "ne poduzimaju potezi koji mogu pogoršati situaciju".

Trumpov Odbor za mir

Trump je u četvrtak u Davosu potpisao osnivačku povelju Odbora za mir, kojemu su se od članica EU-a zasad pridružile samo Mađarska i Bugarska.

Pozivnicu je dobila i Hrvatska, a Plenković je u subotu ponovio da je poziv stigao u utorak te da je Hrvatskoj "zbog ustavnih i pravnih ograničenja, bilo nemoguće odmah potpisati dokument takve vrste".

"Mi smo rekli našim američkim partnerima da ćemo proučiti tekst, analizirati kakav je odnos Odbora za mir prema postojećim strukturama Ujedinjenih naroda", rekao je Plenković.

Govoreći o Ukrajini, Plenković je ponovio da je rekao ukrajinskom predsjedniku Volodimiru Zelenskom da "pokuša pronaći sporazum koji de iure neće značiti nikakav ustupak ukrajinskog teritorija ruskoj strani".

"To bi bio presedan koji bi stvarao poteškoće u budućnosti za mnoge druge situacije koje se mogu dogoditi", rekao je premijer, dodavši da su sigurnost u Ukrajini važni i za sigurnost cijele Europe.

Trgovinski sporazum EU-Mercosur

Zastupnici Europskog parlamenta u srijedu su tijesnom većinom s 334 glasa za, 324 protiv i 11 suzdržanih zatražili da Sud EU-a donese mišljenje o tome je li trgovinski sporazum EU-a s Mercosurom kompatibilan s europskim ugovorima, čime su barem privremeno umirili mahom francuske poljoprivrednike koji su ovog tjedna prosvjedovali ispred zgrade Europskog parlamenta u Strasbourgu.

Plenković je u intervjuu dao potporu tom sporazumu i poručio da hrvatski poljoprivrednici neće biti ugroženi, kao i da sporazum sadrži zaštitne mehanizme.

"Neke zemlje bi doista željele da sporazum stupi na snagu kako bi se proširio izvoz Europske unije u zemlje Mercosura, a druge su zabrinute zbog mogućeg povećanog priljeva južnoameričkih poljoprivrednih proizvoda na europsko tržište", rekao je Plenković te dodao da za Hrvatsku "to nije usporediva situacija s ovom atmosferom koju razumijem i koju sam vidio u Francuskoj".