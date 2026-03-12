Simbol prkosa iz podruma: Kako je izbor ljepote postao najjači krik protiv rata i zašto Inela Nogić tek danas progovara o svojoj traumi

Večerašnje Provjereno donosi detalje jedne od legendarnih priča ratnih 90-ih godina koja je čak zapisana i u hitu Bona Voxa koji je pjesmu Miss Sarajevo otpjevao s Pavarottijem.

Dok su granate odjekivale, u tom podrumu odvijala se nadrealna scena i izbor ljepote! Tada 17-godišnja Inela Nogić našla se na postolju u opkoljenom Sarajevu. S odmakom od 33 godine, prisjetila se tih dana i u knjizi koju je napisala, ali i pred kamerom Provjerenog. Na njezinoj amsterdamskoj adresi posjetila ju je reporterka Barbara Majstorović.

Na natjecanje se uopće nije sama prijavila, već je to učinila njezina majka, a cipele je za tu priliku posudila od ujne. Inela Nogić imala je tada sedamnaest godina i ponijela je titulu legendarne Miss opkoljenog Sarajeva. Sada, nakon više od 30 godina, i sama se divi svojoj hrabrosti u to vrijeme. Za Provjereno otkriva da je to tada bio bijeg od surove stvarnosti.

"Mi smo se tako lijepo družile, tu je bilo pjesme, tu je bilo podrške. Ako je netko nervozan, eto ti sat vremena, koliko je već trajalo sve to, mi smo bile u toj nekoj normali. Mi smo se vratili u normalu. Rat je bio daleko", za Provjereno govori Inela.

Trideset godina kasnije napisala je autobiografiju “Miss opkoljenog Sarajeva” u kojoj opisuje kako je sve to proživjela kao sedamnaestogodišnjakinja.

Inela Nogić, Miss Sarajeva Foto: DNEVNIK.hr

"I zato sam odlučila da napišem u knjigu, da ja vratim to 17-godišnjoj djevojci glas da kažem kako je i šta je. Jer ona je postala simbol znači tog ratnog perioda. Nitko je nije pitao kako je i šta je, kako se ona osjeća", govori Inela koja danas živi u Amsterdamu i majka je dvoje djece..

Kasnije je shvatila da ju je majka prijavila kako bi joj dala barem neku nadu da će se spasiti od rata. Koliko je to tada značilo, što kaže na svjetski hit ''Miss Sarajevo'' koji su otpjevali Bono Vox i Pavarotti, i na činjenicu da je njezino je lice tada obišlo svijet?

