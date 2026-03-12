Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
Večeras u Provjerenom

Simbol prkosa iz podruma: Kako je izbor ljepote postao najjači krik protiv rata i zašto Inela Nogić tek danas progovara o svojoj traumi

Piše DNEVNIK.hr, 12. ožujka 2026. @ 17:52 komentari
Inela Nogić, Miss Sarajeva
Inela Nogić, Miss Sarajeva Foto: DNEVNIK.hr
Bila je simbol otpora u opkoljenom Sarajevu, a njezina je kruna inspirirala Bona Voxa i Pavarottija.
Najčitanije
  1. Pomicanje sata, ilustracija
    PROLJETNA PROMJENA 2026.

    Spavamo sat vremena kraće: Stiže ljetno računanje vremena, evo kada točno pomičemo kazaljke
  2. Američki vojnici u bazi Bondsteel na Kosovu
    Podržale SAD i Izrael

    Dvije balkanske zemlje mogle bi biti nove iranske mete: "Nećete mirno spavati"
  3. U dobru i zlu, 11.3. - 7
    U DOBRU I ZLU

    Došla je u pravom trenutku, ali ubrzo bi moglo postati gadno
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije najkomentiranije
Zdravstveno stanje ajatolaha Mojhabe Hameneija
Vođa samo na papiru
Zašto novi vrhovni vođa ne pokazuje lice? "Iranom upravlja duh ajatolaha, konce vuče netko drugi"
Inela Nogić za Provjereno: Miss opkoljenog Sarajeva 33 godine nakon izbora koji je inspirirao Bona Voxa i Pavarottija
Večeras u Provjerenom
Simbol prkosa iz podruma: Kako je izbor ljepote postao najjači krik protiv rata i zašto Inela Nogić tek danas progovara o svojoj traumi
Svjetski dan bubrega: Rana dijagnostika i besplatni pregledi na Cvjetnom trgu za 350.000 potencijalno oboljelih Hrvata
Tihi ubojica u Hrvatskoj
Bolesti bubrega: Više od 300.000 ljudi ni ne zna da su bolesni, a simptomi se javljaju tek kad je prekasno
Rat na Bliskom istoku 13. dan
Kaos na Bliskom istoku
Iran neprestano udara, Izrael pojačao operacije u Libanonu pa objavio: "Ubili smo ključnu figuru"
Napad na Farooqa Abdullaha: Bivši premijer Kashmira preživio pokušaj atentata na vjenčanju
ŠOKIRANI SVATOVI
"Bog ga je spasio": Sin bivšeg premijera opisao trenutak kad je napadač s pištoljem stao iza njegova oca
U Austriji je majka ubila sina nožem jer je navodno bio opsjednut
ZLOČIN U AUSTRIJI
Majka izbola sina nožem: Tvrdila da je jedanaestogodišnjak "opsjednut vragom"
Albanija i Kosovo mogle bi biti nove iranske mete
Podržale SAD i Izrael
Dvije balkanske zemlje mogle bi biti nove iranske mete: "Nećete mirno spavati"
Ljetno računanje vremena počinje 29. ožujka
PROLJETNA PROMJENA 2026.
Spavamo sat vremena kraće: Stiže ljetno računanje vremena, evo kada točno pomičemo kazaljke
Trump i njegova ekipa sve pogrešno procijenili: Iran zaprijetio potezom koji može uzdrmati cijeli svijet
Nema jasne strategije
Trump i njegova ekipa sve pogrešno procijenili: Iran zaprijetio potezom koji može uzdrmati cijeli svijet
Misterij: Gotovo dva tjedna kineski borbeni zrakoplovi nisu letjeli iznad Tajvana
NITKO NE ZNA ZAŠTO
Letjeli su svaki dan, a onda nestali! Gomilaju se teorije: "Ovo je drugačije od svega što smo vidjeli"
Preminuo je Šime Gudeljević, osnivač tvrtke Fero-Term
oproštaj kompanije
Preminuo je Šime Gudeljević, osnivač tvrtke Fero-Term
Rat na Bliskom istoku 13. dan
Kaos na Bliskom istoku
Iran neprestano udara, Izrael pojačao operacije u Libanonu pa objavio: "Ubili smo ključnu figuru"
Plenković: Uzor smo u Europi po intervenciji u cijene energenata 7
pohvalio se
Plenković: "Na samitu u Parizu praktički su me vukli za rukav da me pitaju kako..."
Što je spopalo Volodimira Zelenskog 5
Promjena pristupa
Što je spopalo Volodimira Zelenskog?
Iran objavio snimku svojih ratnih brodova, vjori se i ruska zastava: "Kontroliramo Hormuz" 4
ne zna se je li autentična
Iran objavio snimku svojih ratnih brodova, vijori se i ruska zastava: "Kontroliramo Hormuz"
Iranski predsjednik objavio uvjete za kraj rata 4
Što će reći Trump?
Iranski predsjednik objavio uvjete za kraj rata
Znanstvenici napokon objasnili kako i zašto nastaju opasni krvni ugrušci povezani s nekim cjepivima protiv COVID-19 3
Znanstvenici otkrili sve
Znanstvenici napokon objasnili kako i zašto nastaju opasni krvni ugrušci povezani s nekim cjepivima protiv COVID-19
Presuda Damiru Dekaniću: Pijan skrivio prometnu, pa sve probao zataškati 3
nepravomoćna presuda
Bivši HDZ-ov župan Dekanić i ostali proglašeni krivima
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Ljetno računanje vremena počinje 29. ožujka
PROLJETNA PROMJENA 2026.
Spavamo sat vremena kraće: Stiže ljetno računanje vremena, evo kada točno pomičemo kazaljke
Rat na Bliskom istoku 13. dan
Kaos na Bliskom istoku
Iran neprestano udara, Izrael pojačao operacije u Libanonu pa objavio: "Ubili smo ključnu figuru"
Albanija i Kosovo mogle bi biti nove iranske mete
Podržale SAD i Izrael
Dvije balkanske zemlje mogle bi biti nove iranske mete: "Nećete mirno spavati"
show
Nina Badrić oduševila Sarajevo: Na Dan žena zapjevala i bezvremenski hit Halida Bešlića
da vas prođu trnci
Cijela dvorana utihnula: Poslušajte kako Nina Badrić pjeva veliki hit neprežaljenog Halida Bešlića
Mickey Rourke deložiran je iz kuće u Los Angelesu
posrnuli glumac
Nekadašnji holivudski ljepotan ostao bez krova nad glavom: Ovo je iznos koji duguje stanodavcu!
Jedna od najpoznatijih kuharica na svijetu prisjetila se djetinjstva te otkrila kakva je baka
impresivna karijera!
Od djevojčice iz Pule do jedne od najpoznatijih kuharica na svijetu!
zdravlje
Sve više odrasle djece prekida kontakt s roditeljima: Psiholozi otkrivaju 3 najčešća razloga
Odlučuju napraviti distancu
Sve više odrasle djece prekida kontakt s roditeljima: Psiholozi otkrivaju 3 najčešća razloga
Šenon recepti: Ako ga vidite u trgovini, uzmite ga – evo 5 jednostavnih načina kako ga pripremiti
Po preporuci nutricionistice
Šenon recepti: Ako ga vidite u trgovini, uzmite ga – evo 5 jednostavnih načina kako ga pripremiti
Kako izgleda dan koji je dobar za probavu (i za energiju)?
Pokrovitelj Donat
Kako izgleda dan koji je dobar za probavu (i za energiju)?
zabava
Isprobala haljine s Temua, a reakcije na robu nasmijale cijelu regiju
LOL
Isprobala haljine s Temua, a reakcije na robu nasmijale cijelu regiju
Ovako izgleda kad Balkanac padne vozački ispit – urnebesna fora osvojila regiju
Tako nekako
Ovako izgleda kad Balkanac padne vozački ispit – urnebesna fora osvojila regiju
Bez koncentracije nema rezultata - ovaj kviz to brzo pokaže
Pokažite što znate!
Bez koncentracije nema rezultata - ovaj kviz to brzo pokaže
tech
Japanci ruše rekorde: Napravili optički kabel kojim možete preuzeti cijelu arhivu interneta za manje od 4 minute
Nevjerojatno!
Japanci ruše rekorde: Napravili optički kabel kojim možete preuzeti cijelu arhivu interneta za manje od 4 minute
VIDEO Muskov robot iznenadio sve svojim novim vještinama
Djeluje uvjerljivo
VIDEO Muskov robot iznenadio sve svojim novim vještinama
Usporedite ova dva videa: Razlika je nevjerojatna i pokazuje koliko je napredak ostvaren
U samo 2 godine
Usporedite ova dva videa: Razlika je nevjerojatna i pokazuje koliko je napredak ostvaren
sport
Dinamo na pragu velikog transfera: Za zvijezdu Modrih bori se 10 klubova
novčaniceeee!
Dinamo na pragu velikog transfera: Za zvijezdu Modrih bori se 10 klubova
Golman kojeg je Tudor ponizio u Madridu odlučio se na radikalan potez
jasna poruka
Golman kojeg je Tudor ponizio u Madridu odlučio se na radikalan potez
VIDEO Kakva je ovo vradžbina?! Doku "nestao" na djelić sekunde usred prijenosa
Što se dogodilo?
VIDEO Kakva je ovo vradžbina?! Doku "nestao" na djelić sekunde usred prijenosa
tv
Kumovi: Nakon cijelih Zaglava, napokon je i on saznao istinu
KUMOVI
Nakon cijelih Zaglava, napokon je i on saznao istinu
U dobru i zlu: Došla je u pravom trenutku, ali ubrzo bi moglo postati gadno
U DOBRU I ZLU
Došla je u pravom trenutku, ali ubrzo bi moglo postati gadno
Kumovi: Potvrdila mu je – sada mu je još teže
KUMOVI
Kumovi: Potvrdila mu je – sada mu je još teže
putovanja
Novi pub u zgradi HŽ-a: Velika terasa, craft pivo i američki roštilj
Sip
Novi pub u zgradi HŽ-a: Velika terasa, craft pivo i američki roštilj
Tjedni jelovnik jela bez puno truda od 9.3. do 15.3.2026.
Tjedni jelovnik
7 lijenih recepata za svaki dan ovog tjedna – jela su jako fina, a pripremaju se bez previše truda
Čudesni Daorson: Tihi svjedok drevne civilizacije u Bosni i Hercegovini
Pogledajte fotografije
Čudesni Daorson: Tihi svjedok drevne civilizacije u Bosni i Hercegovini
novac
Gotovo polovina voća i povrća iz ove zemlje sadrži opasne pesticide i "vječne kemikalije"
Hrana ubojica
Gotovo polovina voća i povrća iz ove zemlje sadrži opasne pesticide i "vječne kemikalije"
Padom Irana i Venezuele bogatstvo 13 najbogatijih vlasnika tankera povećalo se za 45 milijardi dolara - i ne staje rasti
U svakom scenariju profitiraju
Padom Irana i Venezuele bogatstvo 13 najbogatijih vlasnika tankera povećalo se za 45 milijardi dolara - i ne staje rasti
Cijena ove vrste mesa naglo raste diljem Europe, u Hrvatskoj snažan porast od 22%
Pritisak potražnje
Cijena ove vrste mesa naglo raste diljem Europe, u Hrvatskoj snažan porast od 22%
lifestyle
Kolači za Uskrs
Od klasika do novih recepata
Najtraženiji kolač za Uskrs: Imamo recept - i još 40 drugih
Cipele zbog kojih svako izdanje s trapericama izgleda uglađeno
ELEGANTNA I UDOBNA OPCIJA
Ove cipele nosite uz traperice kada želite izgledati uglađeno bez previše truda, pronašli smo 15 modela
Super Prostor: Kamena kuća u centru Obrovca stvorena je za odmor koji puni baterije
DIVNA, DIVNA
Divna kuća u srcu Obrovca dobila je novi život, interijer oduševljava jednako kao i dvorište
sve
Dinamo na pragu velikog transfera: Za zvijezdu Modrih bori se 10 klubova
novčaniceeee!
Dinamo na pragu velikog transfera: Za zvijezdu Modrih bori se 10 klubova
Nina Badrić oduševila Sarajevo: Na Dan žena zapjevala i bezvremenski hit Halida Bešlića
da vas prođu trnci
Cijela dvorana utihnula: Poslušajte kako Nina Badrić pjeva veliki hit neprežaljenog Halida Bešlića
Golman kojeg je Tudor ponizio u Madridu odlučio se na radikalan potez
jasna poruka
Golman kojeg je Tudor ponizio u Madridu odlučio se na radikalan potez
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene