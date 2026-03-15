Topliji dani donijeli su probleme s alergijama, ali uskoro stiže promjena: "Vrijeme postaje malo normalnije"

S toplim danima krenuli su i problemi s alergijama. Peludna prognoza za Zagreb trenutačno pokazuje da su čempres i topola u crvenom, izvijestio je reporter Dnevnika Nove TV Damijan Jevtović.

"Jedno vrlo nepovoljno razdoblje za sve one koji su alergični zbog trave, breze i drugih alergena. Na obali je krenula crkvina, za sada su niske vrijednosti. Koncentracije čempre su visoke. Inače su umjereno alergene, ali zbog visokih vrijednosti reagiraju osobe koje nemaju tako jako izražene simptome", objasnila je Barbara Stjepanović iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar".

Već u utorak očekuju se 6 do 7 stupnjeva niže temperature.

"Sad nam dolazi jedno zahladnjenje, promjenjivije vrijeme, a bit će i bure. Kakav bi to bio ožujak bez prave marčane bure. Osjetno će zahladniti, osobito u kopnenom području, i to će se zadržati neko vrijeme. Dakle, vrijeme sad postaje, recimo to tako, malo normalnije nego što je bilo dosad", rekao je meteorolog Dnevnika Nove TV Darijo Brzoja.

Još nije vrijeme da se zimska odjeća nađe na dnu ormara.

"Izleti, kave na špici – svakako da. Samo će sljedećih nekoliko dana ipak biti potrebna malo toplija odjeća", napomenuo je Brzoja.

Više pogledajte u videoprilogu reportera Dnevnika Nove TV Damijana Jevtovića.