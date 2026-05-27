Drama u UN-u: SAD povukao potez koji je razbjesnio Moskvu

Sjedinjene Američke Države odbile su izdati vizu ruskom zamjeniku ministra vanjskih poslova Aleksandru Alimovu, koji je trebao sudjelovati na sjednici Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda u New Yorku, izjavio je ruski veleposlanik pri UN-u Vasilij Nebenzja.

Govoreći tijekom sjednice kojom je predsjedao kineski ministar vanjskih poslova Wang Yi, Nebenzja je potez Washingtona nazvao kršenjem obveza koje SAD imaju kao zemlja domaćin Ujedinjenih naroda.

"Unatoč svim našim pokušajima da nagovorimo američku stranu da mu izda vizu, ona na kraju nije odobrena", rekao je Nebenzja.

Ruski diplomat odluku je opisao i kao grub primjer nepoštovanja prema kineskom predsjedanju Vijećem sigurnosti te prema samoj temi sastanka, koja je bila posvećena Povelji UN-a.

Aleksandar Alimov krajem 2025. imenovan je zamjenikom ministra vanjskih poslova pod vodstvom Sergeja Lavrova. Prije toga vodio je Odjel za multilateralnu humanitarnu suradnju i kulturne veze ruskog Ministarstva vanjskih poslova, u kojem radi još od 1993. godine.

Alimov je ranije za ruski prodržavni list Izvestia izjavio kako Moskva smatra da su članice Ujedinjenih naroda sve umornije od stalnog fokusiranja međunarodnih institucija na rat u Ukrajini.

"Osjećamo da su države članice sve umornije od nametanja ukrajinskog pitanja", rekao je Alimov, misleći na rasprave koje se vode u Općoj skupštini UN-a, Vijeću sigurnosti i drugim tijelima, piše Kyiv Independent.

Ovo nije prvi takav incident između Washingtona i Moskve. Ruski dužnosnici posljednjih mjeseci više su puta optuživali SAD da ograničava sudjelovanje njihovih predstavnika na međunarodnim skupovima u New Yorku.

Nebenzja je još u travnju tvrdio da je Washington odbio vizu i jednom ruskom predstavniku koji je planirao sudjelovati na sjednici Odbora za informiranje Opće skupštine UN-a.

Također, u ožujku je američku vizu nije dobio i Leonid Slutski, predsjednik Odbora za međunarodne poslove ruskog parlamenta, koji je trebao putovati u SAD kao član ruske delegacije.