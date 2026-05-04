Zelenski poslao upozorenje Moskvi: "Ovo ljeto bit će trenutak kada će Putin odlučiti što će sljedeće učiniti"

Nakon najnovijeg napada na ruski glavni grad Volodmir Zelenski rekao je kako bi se isto moglo dogoditi i na paradi povodom Dana pobjede koja bi se trebala održati 9. svibnja na Crvenom trgu. Zelenski smatra kako Rusija više nije vojno sposobna kao prethodnih godina. Naime, ovo je prva godina da se na paradi neće prikazivati vojna oprema.

"Ovo će biti prvi put u mnogo, mnogo godina da si ne mogu priuštiti prisutnost oružja na paradi", rekao je ukrajinski predsjednik govoreći na otvaranju 8. samita Europske političke zajednice u Erevanu.

Nakon toga izjavio je kako je moguće da ukrajinski dronovi pogode paradu, a to pokazuje da nisu jaki kao prije.

Nastavno je to na događaj od ranije u kojem su ukrajinski dronovi pogodili Mosfilm Tower, luksuzni neboder koji se nalazi u zapadnom dijelu Moskve. U napadu je oštećen 36. kat zgrade, a ostaci fasade pali su na automobil parkiran kod zgrade. Rusija je kasnije oborila još dva ukrajinska drona, a ovo je samo jedan od napada na Moskvu u posljednjih nekoliko mjeseci, piše Kyiv Post.

"Ovo ljeto bit će trenutak kada će Putin odlučiti što će sljedeće učiniti: proširiti ovaj rat ili krenuti prema diplomaciji. I moramo ga gurati prema diplomaciji", rekao je Zelenski.

Naglasio je kako je bitno i dalje vršiti pritisak na Rusiju, pogotovo kroz sankcije jer one utječu na naftu, industriju i banke. Iako se Ukrajina može sama obraniti, kako kaže Zelenski, on i dalje predlaže proširenje suradnje s Europom. Također je upozorio da se saveznici moraju pripremiti na mogućnost da Rusija neće završiti rat, pozivajući na kontinuirani pritisak i strateško planiranje.

Naglašava važnost diplomacije, ali inzistira na tome da Europa ima ključnu ulogu u budućim pregovorima s Moskvom.

"U kontaktu smo s SAD-om, razumijemo njihovu viziju i stav, ali bilo bi dobro razviti jedan zajednički europski glas za razgovor s Rusima", dodao je. Ponovio je da je stav Ukrajine dugoročno primirje koje bi osiguralo stvarnu sigurnost civila i održivi mir.



Prijedlog za privremeni prekid borbi tijekom proslave Dana pobjede u Rusiji navodno je uslijedio nakon 90-minutnog telefonskog poziva između Putina i Trumpa.



Izvješća kažu da je to prvi put od 2008. da neće biti prikazani tenkovi, raketni sustavi ili topništvo na paradi povodom Dana pobjede. Ako se privremeni prekid borbi realizira, to bi značilo da je manja mogućnost da Ukrajina napade Moskvu na jedan od najznačajnijih nacionalnih događaja za Kremlj. Osim toga, događaj će posjetiti brojni državnici, što je još jedan od razloga zašto je bitno da nema napada toga dana.

Bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko, kazahstanski predsjednik Kasim-Žomart Tokajev i kirgistanski predsjednik Sadir Žaparov potvrdili su svoj dolazak, a uz njih se očekuju čelnici nepriznatih teritorija Abhazije i Južne Osetije Badra Gunba i Alan Gaglojev, Milorad Dodik i slovački premijer Robert Fico.