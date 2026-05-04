VIDEO Ukrajinci pogodili luksuzni neboder koji se nalazi samo sedam kilometara od Kremlja

Luksuzni neboder u Moskvi sinoć je napadnut. Ukrajinska vojska ispalila je dronove na grad i pogodila Mosfilm Tower, stambenu zgradu koja se nalazi u zapadnom dijelu grada.

U napadu su oštećeni gornji katovi nebodera, a ostaci drona mogu se vidjeti rasuti oko zgrade. Napad se dogodio otprilike sedam kilometara zapadno od Kremlja i središnjeg Crvenog trga te tri kilometra od zgrade ruskog Ministarstva obrane. Taj napad označava jedan od udara najbližih stambenom dijelu Moskve. To nije prvi takav napad na glavni grad. Rusija se i prije žalila na ukrajinske napade, iako se do sada dobro branila od njih. Iz tog razloga Moskva nije pretrpjela veća oštećenja bez obzira na ukrajinske napade u proteklim mjesecima, piše Kyiv Independent.

Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin potvrdio je napad, tvrdeći da nije bilo žrtava. Ukrajina još nije komentirala napad, a Sobjanin kaže kako je ruska protuzračna obrana kasnije oborila još dva drona koja su se kretala prema Moskvi.

Napad se dogodio samo nekoliko dana prije parade povodom Dana pobjede koja bi se trebala održati 9. svibnja na Crvenom trgu. Iz ruskog ministarstva obrane 28. travnja priopćili su da se na paradi neće prikazivati vojna oprema, što je velika promjena za takav događaj na kojem je to uobičajeno. Parada je događaj na kojem Kremlj želi pokazati svoju vojnu moć i ojačati svoj položaj u ukrajinskom ratu.