Gotovo sedam tisuća vojnika prošlo kroz Pariz: "Poruka nije poslana samo Moskvi nego..."

Tradicionalnim mimohodom u Parizu obilježen je dan pada Bastille.

Elizejskim poljanama prošlo je gotovo sedam tisuća vojnika.

Na paradi su sudjelovali i pripadnici hrvatske specijalne policije. Mimohod su pratili i čelnici Koalicije voljnih i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.

Među njima u VIP loži i premijer Andrej Plenković u društvu supruge.

U prvom redu i srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić. Sve ih je okupio predsjednik Macron.

Vojni mimohod u Parizu - 1 Foto: Dnevnik Nove TV

Vojni mimohod u Parizu - 2 Foto: Dnevnik Nove TV

Želio je naglasiti važnost obrambene suradnje i europske sigurnosti.

A već na probama naši su specijalci oduševili Francuze.

"Došli smo u Francusku i nakon par dana probi koje smo odradili odlukom zapovjedništva koje vodi mimohod su nas prebacili u drugi red. To je dokaz našeg pristupa i kako smo shvatili ovu priliku za jedinicu i sve nas u Hrvatskoj predstavljajući našu odoru u stranoj zemlji, da nam je velika čast", kazao je zapovjednik Antiterorističke jedinice Lučko Mate Bilobrk.

Veliku vojnu paradu pratila je i ekipa Dnevnika Nove TV, reporter Goran Latković prepričao je kako je Mimohod prošao.

"Mimohod je trajao nešto duže od dva sata, a završio je iza podneva tako da se promet vratio oko Slavoluka pobjede i Champs Elyseesa vratio u normalu. Poruka koja je poslana nije otišla samo prema Moskvi nego i prema Washingtonu jer američki vojnici nisu dobili poziv za sudjelovanje. Naglasak je stavljen na podršku Ukrajini tako da je među 500 pripadnika stranih oružanih snaga sudjelovala nekolicina ukrajinskih vojnika koje su okupljeni pozdravili posebnim pljeskom. Nebom u borbenim avionima preletjela su i dva ukrajinska pilota koja su u Francuskoj na obuci. Francuzi nisu pokazali sve čime raspoalžu. Naglasak je bio na letačkom programu, ali i vojnicima. Poseban pljesak dobili su pripadnici žurnih službi, posebno vatrogasci koji se zbog toplinskog vala u Francuskoj bore i s velikim požarima", rekao je Latković.

Vojni mimohod u Parizu - 4 Foto: Dnevnik Nove TV

Vojni mimohod u Parizu - 5 Foto: Dnevnik Nove TV

Nakon što je mimohod završio izjavu je dao i premijer Plenković:

"Što se tiče samog programa, bio je impresivan. Glavna tema je bila jačanje strateške autonomije Europe u pogledu obrambenih psosobnosti. Francuska koja je jedina nuklearna sila od država članica EU, jedina članica Vijeća sigurnosti - u tom smislu sa svojim sposobnostima ima tu vodeću ulogu. Drago mi je da su predstavnici Antiterorističke jedinice Lučko sudjelovali, vidjeli ste da su bili među prvima. Lijepo je da je Hrvatska bila tu, upravo tamo gdje treba biti".

Plenković nastavlja put iz Pariza prema Kijevu gdje će se u srijedu održati sastanak na vrhu Ukrajina – Jugoistočna Europa na kojem sudjeluje i Hrvatska. Taj sastanak je prije dvije godine održan u Dubrovnike, a sada se nastavlja u Kijevu. Plenković nije otkrio o čemu će biti govora.