FOTO Plenković se oglasio nakon vojnog mimohoda: "Hrvatskoj je mjesto uz partnere u EU-u i saveznike u NATO-u"

"Čestitke predsjedniku Emmanuelu Macronu na impresivnom tradicionalnom vojnom mimohodu povodom Nacionalnog dana Francuske Republike, koji je potvrdio visoku razinu francuskih obrambenih sposobnosti te europsko savezništvo i solidarnost.
Vojni mimohod u Parizu - 1Foto:
screenshot/Andrej Plenković/Platforma X
Vojni mimohod u Parizu - 2Foto:
screenshot/Andrej Plenković/Platforma X
Ponosni smo na pripadnike hrvatske specijalne policije - ATJ Lučko, jedinice koja je dala velik doprinos tijekom Domovinskog rata, a danas su dostojno predstavljali Hrvatsku u Francuskoj. Hrvatskoj je mjesto uz njezine partnere u Europskoj uniji i saveznike u NATO-u.
Vojni mimohod u Parizu - 3Foto:
screenshot/Andrej Plenković/Platforma X
Vlada ostaje snažno posvećena jačanju Hrvatske vojske, policije i svih sastavnica sustava domovinske sigurnosti", napisao je premijer na X-u.
Vojni mimohod u Parizu - 4(Foto:
screenshot/Andrej Plenković/Platforma X)