FOTO Plenković se oglasio nakon vojnog mimohoda: "Hrvatskoj je mjesto uz partnere u EU-u i saveznike u NATO-u"

Premijer Andrej Plenković oglasio se na društvenim mrežama nakon vojnog mimohoda u Parizu održanom u utorak.

Njegovu objavu prenosimo u cijelosti:

"Čestitke predsjedniku Emmanuelu Macronu na impresivnom tradicionalnom vojnom mimohodu povodom Nacionalnog dana Francuske Republike, koji je potvrdio visoku razinu francuskih obrambenih sposobnosti te europsko savezništvo i solidarnost.

Vojni mimohod u Parizu - 1 Foto: screenshot/Andrej Plenković/Platforma X

Vojni mimohod u Parizu - 2 Foto: screenshot/Andrej Plenković/Platforma X

Ponosni smo na pripadnike hrvatske specijalne policije - ATJ Lučko, jedinice koja je dala velik doprinos tijekom Domovinskog rata, a danas su dostojno predstavljali Hrvatsku u Francuskoj. Hrvatskoj je mjesto uz njezine partnere u Europskoj uniji i saveznike u NATO-u.

Vojni mimohod u Parizu - 3 Foto: screenshot/Andrej Plenković/Platforma X

Vlada ostaje snažno posvećena jačanju Hrvatske vojske, policije i svih sastavnica sustava domovinske sigurnosti", napisao je premijer na X-u.

Vojni mimohod u Parizu - 4 (Foto: screenshot/Andrej Plenković/Platforma X)