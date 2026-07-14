UŽIVO Velika vojna parada u Parizu: Sudjeluje i Hrvatska, Francuzi joj ukazali posebnu počast

U povodu Dana Bastille u Parizu se u utorak održava vojna parada na kojoj sudjeluje gotovo 7000 vojnika, među njima i 500 stranih, a Hrvatsku predstavljaju pripadnici Antiterorističke jedinice Lučko.



Vojna parada koja se svakog 14. srpnja održava u Parizu vezuje se za pad Bastile 1789. godine, a kao nacionalni praznik ustanovljen je 1880. godine.

Pariz - Dan pada Bastilje, vojna parada Foto: Afp

Ceremonija je kroz povijest postala puno više od obilježavanja simbola pobune protiv apsolutističke vlasti.

Ovogodišnja proslava Dana pada Bastille nije usmjerena samo na Francusku. Postrojbe i borbeni zrakoplovi iz cijele Europe pridružuju se raskošnoj paradi koja se održava u Parizu, a cilj je iskazati potporu Ukrajini i demonstrirati europsku vojnu snagu.

Tijekom posljednje proslave Dana pada Bastille u svom predsjedničkom mandatu, predsjednik Emmanuel Macron ugošćuje usmjerena prema ruskom i američkom predsjedniku Vladimiru Putinu i Donaldu Trumpu da je Europa ujedinjena i spremna za vlastitu obranu.

Na paradu stigli brojni premijeri i predsjednici, a među njima i čelnik Vlade RH Andrej Plenković.

Francuzi premjestili Hrvatsku

Hrvatsko sudjelovanje na paradi zapalilo je dodatnu iskru sukoba između premijera Plenkovića i predsjednika Republike Hrvatske Zorana Milanovića, koji je kao vrhovni vojni zapovjednik odlučio da hrvatska vojska neće ići u Pariz.

Umjesto njih Vlada je poslala pripadnike ATJ-a Lučko, a njihov zapovjednik Mate Bilobrk u izjavi za medije uoči parade kazao je: "Mi smo sretni i ponosni u zajedništvu, u ime svih, da možemo predstaviti domovinu u inozemstvu, u bilo kojem obliku, a pogotovo u ovome, gdje se nalazi svjetska elita. Mi smo sretni i ponosni."

Potvrdio je i da su ih Francuzi prebacili iz osmog u drugi red te da će njihova postrojba proći ispred glavne pozornice.

Jake sigurnosne mjere

Sigurnosne mjere izuzetno su stroge te će na terenu biti oko 7000 policajca. Brojne postaje podzemne željeznice su zatvorene, a građani koji žele nazočiti paradi moraju imati poseban QR kod.

Policija je u pojačanoj pripravnosti i zbog polufinalne utakmice Francuske i Španjolske, nakon koje bi moglo biti nereda.

Također, razorni šumski požari i toplinski val zbog kojeg je na snazi ​​crveni alarm remete proslavu najvećeg francuskog nacionalnog praznika, što je dovelo do otkazivanja tradicionalnog vatrometa i vatrogasnih zabava.