Više od 50 tisuća vojnika čeka Trumpov signal: “Bit će razornije nego prošli put"

Američki predsjednik Donald Trump našao se na udaru kritika zbog tvrdnji da je napustio iranske prosvjednike nakon što je odlučio ne odgovoriti vojno na brutalnu represiju režima u Teheranu. No istodobno, Sjedinjene Države tiho, ali intenzivno gomilaju snažne vojne kapacitete na Bliskom istoku, ostavljajući otvorenom mogućnost vojnog udara ako se Trump na to odluči.

Nosač zrakoplova USS Abraham Lincoln i tri prateća razarača ušli su u ponedjeljak u regiju Bliskog istoka. Dva dana kasnije Trump je objavio da se američka armada kreće prema Iranu s "velikom snagom, entuzijazmom i svrhom", zaprijetivši bombardiranjem ako Teheran ne odustane od svojeg nuklearnog programa.

"Sljedeći napad bit će daleko gori", upozorio je Trump, aludirajući na napade iz lipnja u sklopu operacije Midnight Hammer, kada su Sjedinjene Države bombardirale iranska nuklearna postrojenja.

U lipnju 2025., nakon tjedan dana eskalacije zračnih sukoba između Izraela i Irana, SAD su izravno intervenirale i pogodile nuklearne objekte u Fordowu, Isfahanu i Natanzu bombama za uništavanje bunkera. Trump je tada poručio - "Nemojte dopustiti da se to ponovi".

Posebnu pozornost izaziva činjenica da su dijelovi udarne skupine nosača zrakoplova Lincoln premješteni iz Južnog kineskog mora, regije od ključne strateške važnosti za američku nacionalnu sigurnost u Indo-Pacifiku. Analitičari smatraju da taj potez ukazuje na pokušaj demonstracije nadmoćne vojne sile prije eventualnih pregovora s Iranom.

Trump već godinama ponavlja da Iranu ne smije biti dopušteno posjedovanje nuklearnog oružja. Nakon tjedana nasilnih prosvjeda u Iranu, tijekom kojih je, prema Associated Pressu, poginulo najmanje 6221 osoba, režim u Teheranu djeluje oslabljen, a Washington pojačava pritisak prijetnjama vojnim odgovorom, piše Telegraph.

Udarnu skupinu Lincolna prate tri razarača klase Arleigh Burke, opremljena navođenim projektilima, dok se u regiji, prema uobičajenoj praksi, nalazi i nuklearna podmornica. Skupina raspolaže golemom vatrenom moći, uključujući osam eskadrila s borbenim zrakoplovima F-35, F/A-18 Super Hornet te zrakoplovima za elektroničko ratovanje E/A-18 Growler.

Ukupno je dolazak nosača povećao broj američkih vojnika u regiji za oko 5.700, čime je ukupna prisutnost narasla na približno 55.000 pripadnika oružanih snaga.

Slične sposobnosti korištene su u nedavnoj operaciji Absolute Resolve u Venezueli, tijekom koje su američke snage, uz kombinaciju elektroničkog ometanja i preciznih zračnih udara, srušile režim Nicolása Madura i privele ga američkim vlastima zbog optužbi za trgovinu drogom.

Kao i Venezuela, iranski protuzračni obrambeni sustavi temelje se velikim dijelom na ruskoj tehnologiji. Analitičari smatraju da bi slična operacija mogla brzo neutralizirati iranske radare i sustave zemlja-zrak, osobito s obzirom na to da nije poznato je li Iran u potpunosti obnovio obranu nakon što ju je Izrael ranije ozbiljno oštetio.

Iako se ne očekuje kopnena invazija na Iran, vjerojatnim se smatra scenarij intenzivnih zračnih udara kako bi se testirala iranska protuzračna obrana prije eventualnog šireg bombardiranja.

Tri razarača - USS Frank E. Petersen Jr., USS Michael Murphy i USS Spruance - nalaze se u blizini iranske obale i opremljeni su projektilima Tomahawk dugog dometa, kakvi su korišteni i u operaciji Midnight Hammer. Osim za napade, ti brodovi imaju ključnu ulogu u obrani američkih i savezničkih snaga od mogućeg iranskog protunapada.

SAD su dodatno rasporedile borbene zrakoplove F-15E u bazu u Jordanu te premještaju sustave protuzračne obrane Patriot i THAAD kako bi zaštitile američke instalacije i saveznike u regiji, izvijestio je Wall Street Journal.

Prema procjenama, dolazak nosača zrakoplova povećao je broj američkih vojnika u regiji za oko 5700, čime se ukupna američka vojna prisutnost približila brojci od 50.000.

Istodobno, Iran je odgovorio propagandno. Na središnjem teheranskom trgu Enqelab postavljen je veliki protuamerički billboard koji prikazuje američki nosač zrakoplova s uništenim borbenim zrakoplovima i tijelima razasutim po palubi, uz poruku upozorenja Washingtonu.

Ali Abdollahi Aliabadi, zadužen za koordinaciju između iranske vojske i Revolucionarne garde, poručio je da bi svaki američki napad pretvorio sve američke baze u regiji u legitimne mete. Nakon Trumpove objave na društvenoj mreži Truth Social, Iran je poručio da će se, ako bude prisiljen, braniti i odgovoriti kao nikada prije.

Analitičari upozoravaju da je teško predvidjeti Trumpove sljedeće poteze.

"Besmisleno je nagađati što će Trump učiniti, ali jasno je da se Sjedinjene Države sada nalaze u potpuno drukčijoj regionalnoj poziciji", rekao je Michael Hanna iz Međunarodne krizne skupine.

"Ovo može biti pokušaj diplomacije, ali i ultimatum vezan uz iranski nuklearni program, balističke rakete, regionalno ponašanje ili čak unutarnje prosvjede", dodao je.

Trump je u srijedu završio svoju poruku Iranu riječima: "Vrijeme istječe. To je zaista ključno. Kao što sam već rekao Iranu – postignite dogovor".