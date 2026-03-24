VIDEO Rusija izvela jedan od najgorih dnevnih napada na Ukrajinu! Zasuli ih stotinama iranskih dronova

Rusija je u utorak pokrenula jedan od najgorih dnevnih napada na Ukrajinu, s "više od 400 dronova", nakon noći u kojoj je Kijev također pretrpio snažne udare, rekao je za agenciju France presse glasnogovornik ukrajinskih zračnih snaga Jurij Ignat.

U Lavovu, velikom gradu na zapadu smještenom više stotina kilometara od bojišnice, ruski dronovi pogodili su povijesni centar upisan na UNESCO-v popis svjetske baštine, rekle su vlasti.

Lviv's historic center. Russians have carried out a terrorist attack. Drones are attacking residential buildings and people on the streets.



Many people wounded



This is pure terror against the civilian population. These strikes serve no military purpose.

"Već su lansirali više od 400 dronova" između 9 i 16 sati po lokalom vremenu, kazao je Ignat.

"U ovim razmjerima, to je praktički neviđeno. Ne sjećam se da je bilo dnevnih napada s toliko dronova" u četiri godine ruske invazije, naglasio je, dok je napad u Lavovu još uvijek trajao.

Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrij Sibiha osudio je napad izveden iranskim dronovima.

"Tijekom dana Rusija terorizira brojne gradove diljem Ukrajine rojevima dronova šehid", kazao je Sibiha na X-u, navodeći među ostalima Lavov i Zaporžije.

"Rusija radi upravo ono što iranski režim radi na Bliskom istoku, ali u srcu Europe", naglasio je, misleći na napade istom vrstom dronova koje je Teheran lansirao kao odmazdu za američko-izraelske napade na Iran od 28. veljače.

Najmanje 13 osoba ozlijeđeno je u napadu na Lavov, rekao je gradonačelnik toga grada koji se nalazi blizu granice s Poljskom, članicom NATO-a i EU-a.

U noći na utorak, Rusija je lansirala 392 drona i 34 projektila, od kojih je 365, odnosno 25 presretnuto tijekom još jedne noći zračnih operacija u Ukrajini, što je rezultiralo s najmanje pet smrtnih slučajeva.

Pregovori između Kijeva i Moskve, uz posredovanje SAD-a, usmjereni na okončanje najsmrtonosnijeg sukoba u Europi od Drugog svjetskog rata, obustavljeni su izbijanjem rata na Bliskom istoku.

Novi sastanak između kijevskih pregovarača i američkih izaslanika održan je prošli vikend u Sjedinjenim Državama u pokušaju oživljavanja diplomatskog procesa.