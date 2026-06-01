Dnevnice od 30 eura tjeraju radnike iz Hrvatske: " Iznos treba prilagoditi stvarnim tržišnim uvjetima"

Na prostoru Europske unije nedostaje gotovo pola milijuna profesionalnih vozača. Poseban problem je nekonkurentan sustav dnevnica koje u Hrvatskoj iznose 30 eura. One su u Bosni i Hercegovini 50, Mađarskoj 70, a u Sloveniji 80 eura. Upravo zbog tih razlika vozači napuštaju rad u Hrvatskoj i odlaze voziti diljem Europe. Samo u Njemačkoj trenutačno nedostaje oko 140 tisuća profesionalnih vozača.

“Udruga poslodavaca predlaže usklađenje dnevnica za rad na terenu sa zemljama u okruženju odnosno EU. Iznos dnevnice je 30 eura i on se nije mijenjao od 2019. Godine. Smatramo da se iznos dnevnice treba prilagoditi stvarnim tržišnim uvjetima odnosno uvjetima rada vozača kako bi zadržali naše vozače u Hrvatskoj”, rekao je Ivan Odrčić, savjetnik glavnog ekonomista, HUP.

“Ovdje je svakako bitno spomenuti da dnevnica nije naknada za rad dnevnicama se namiruju radnicima troškovi koje imaju obzirom da svoje radne zadatke obavljaju izvan sjedišta poslodavca”, rekao je Miljenko Gočin, sindikat hrvatskog vozača.