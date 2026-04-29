VIDEO Pao moćni narkobos: Specijalci ga pronašli dok se skrivao u odvodu, raspoređene tisuće vojnika

Meksičke savezne snage uhitile su jednog od navodnih zapovjednika kartela Jalisco New Generation (CJNG), Audiasa Floresa Silvu, koji se smatrao mogućim nasljednikom Nemesia El Mencha Oseguere Cervantesa, dugogodišnjeg vođe kartela.

Flores Silva, poznat pod nadimkom El Jardinero (Vrtlar), u trenutku uhićenja imao je aktivan nalog za uhićenje u Meksiku, a tražile su ga i američke vlasti zbog kaznenih djela povezanih s trgovinom drogom.

Uhićenje je provedeno zajedno s privođenjem još jednog osumnjičenog operativca, poznatog kao El Güero Conta, i dolazi u osjetljivom trenutku za Meksiko, koji se suočava s pojačanim sigurnosnim pritiscima uoči Svjetskog prvenstva, ali i zahtjevima Sjedinjenih Država za odlučnijim obračunom s kartelima.

Meksičke vlasti dodatno su rasporedile više od 130.000 vojnika i pripadnika sigurnosnih snaga diljem zemlje zbog straha od moguće odmazde nakon uhićenja visokopozicioniranih članova kartela. Ministar sigurnosti Omar García Harfuch potvrdio je da je cilj ove mobilizacije spriječiti eventualne koordinirane napade kriminalnih skupina.

Operacija bez ispaljenog metka

Meksičke sigurnosne snage opkolile su kolibu u zajednici El Mirador u državi Nayarit, oko 20 kilometara sjeverno od turističkog grada Puerto Vallarte, gdje se Flores Silva skrivao uz zaštitu naoružane pratnje.

Prema podacima mornarice, štitilo ga je oko 60 naoružanih ljudi raspoređenih u približno 30 vozila. Njegovi tjelohranitelji pokušali su odvući pažnju sigurnosnih snaga, no Flores Silva pronađen je dok se skrivao u odvodnoj cijevi.

"Operacija je provedena kirurški, bez potrebe za ispaljivanjem ijednog metka, bez smrtnih slučajeva, ozljeda ili kolateralne štete2, priopćila je meksička mornarica.

U akciji je sudjelovalo više od 500 pripadnika sigurnosnih snaga, uz podršku šest helikoptera te obavještajnih i izviđačkih zrakoplova. Riječ je o operaciji koja je rezultat 19 mjeseci nadzora i prikupljanja obavještajnih podataka. Meksički tajnik mornarice Raymundo Pedro Morales Ángeles izjavio je da je operacija započela još u listopadu 2024., piše CNN.

🇲🇽 | La madrugada de este lunes 27 de abril, Audías Flores Silva, alias El Jardinero, fue abatido y capturado tras un despliegue quirúrgico de fuerzas especiales en los límites de Nayarit y Jalisco. El mando de élite del Cártel Jalisco Nueva Generación, por quien el gobierno de… pic.twitter.com/ffMdrJURkL — El Blog del Narco (@narcoblogger) April 27, 2026

"Kada je meksička mornarica aktivirala obavještajne napore usmjerene na prioritetnu metu (Flores Silva) povezanu s jednom od glavnih kriminalnih organizacija u zemlji (CJNG). Od tog trenutka nadalje provodilo se diskretno i kontinuirano sustavno praćenje, temeljeno na terenskim obavještajnim podacima, prikupljanju obavještajnih podataka i međunarodnoj suradnji", rekao je.

Dodao je da je precizna identifikacija cilja postignuta 25. travnja 2026., nakon čega je Flores Silva dva dana kasnije uhićen i predan državnom odvjetništvu.

Tko je El Jardinero?

Audias Flores Silva, rođen 1980. godine u Michoacánu, bio je jedan od najbližih suradnika El Mencha i dugogodišnji operativac kartela CJNG, jedne od najnasilnijih kriminalnih organizacija u Meksiku. Koristio je više pseudonima, uključujući Zapovjednik, Bravo 2, Audi i Ubojica šefa.

Nakon smrti El Mencha smatran je jednim od ključnih kandidata za preuzimanje vodstva kartela, a sigurnosni analitičari navode da je aktivno pokušavao konsolidirati moć unutar organizacije.

Ministar sigurnosti Omar García Harfuch istaknuo je da Flores Silva nije bio jedini kandidat za vrh kartela.

"Postoje tri ili četiri osobe koje su ili su bile druge po zapovjedništvu El Mencha, a ovaj (Flores Silva) bio je jedan od njih. Dakle, nije da je bio drugi po zapovjedništvu nad ostalima, on je jedan od drugih zapovjednika koji su zaduženi za kartel Jalisco", rekao je.

Prema njegovim riječima, Flores Silva bio je ključni operativac kartela s dugogodišnjim iskustvom.

"On je vrlo relevantan kriminalac koji je više od dva desetljeća konsolidirao regionalnu strukturu s kapacitetom koordinacije proizvodnje i trgovine drogom; nadzora tajnih laboratorija za metamfetamin, upravljanja zrakoplovima i uzletno-sletnim lukama, kao i kontrole logističkih ruta za kretanje narkotika u inozemstvo", rekao je García Harfuch.

Dodao je da je njegova mreža obuhvaćala i široku shemu iznude.

"Istrage su otkrile strukturiranu kriminalnu shemu iznude u kojoj su članovi ove organizacije zahtijevali da prijevozničke tvrtke unaprijed prijave svako vozilo koje ulazi ili putuje određenim rutama, pružajući podatke o vozilu, vozaču, kapacitetu tereta i konačnom odredištu. Nakon toga uslijedilo je nametanje periodičnih plaćanja pod prijetnjom. Cilj ove sheme bio je steći teritorijalnu kontrolu i ponuditi navodnu zaštitu u zamjenu za ilegalne rute, uspostavljajući regionalnu mrežu iznude koja je negativno utjecala na gospodarsku aktivnost", objasnio je.

Američke vlasti godinama prate aktivnosti Floresa Silve. Prema podacima State Departmenta iz 2021., kontrolirao je više laboratorija za proizvodnju metamfetamina u središnjem Meksiku.

"Prilikom kontrole kretanja ilegalnih droga za uvoz u Sjedinjene Države, Flores-Silva nadgleda rad nekoliko zrakoplova i tajnih uzletno-sletnih uzletišta za ilegalnu upotrebu. Osim toga, Flores-Silva kontrolira kamione s prikolicom za prijevoz kokaina iz Srednje Amerike u Meksiko, kao i putnička vozila za prijevoz raznih ilegalnih narkotika iz Meksika do američkih distribucijskih ćelija CJNG-a u Kaliforniji, Teksasu, Illinoisu, Georgiji, Washingtonu i Virginiji", priopćio je State Department.

Američko Ministarstvo financija označilo ga je kao značajnog stranog trgovca narkoticima, ističući njegov utjecaj na pacifičkoj obali Meksika. U utorak je i čelnik američke Uprave za suzbijanje droga (DEA) Terrance C. Cole pozdravio njegovo uhićenje.

"Korak prema Americi bez fentanila", poručio je.