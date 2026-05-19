Jeziv skandal: "Pokopali smo ga, a onda saznali da su mu ukrali mozak"

Tasmanska vlada službeno se ispričala zbog višedesetljetnog skandala u kojem su dijelovi ljudskih tijela uzimani tijekom obdukcija i potom godinama tajno čuvani, a u nekim slučajevima i izlagani u muzeju, bez znanja i pristanka obitelji preminulih.

Skandal je otkriven prošle godine nakon istrage koja je pokazala da su forenzički patolozi između 1966. i 1991. godine namjerno prikupljali ljudske uzorke tijekom obdukcija te ih predavali Patološkom muzeju RA Rodda pri Sveučilištu Tasmanija u Hobartu.

Istragom je utvrđeno da je riječ o najmanje 177 uzoraka organa i tkiva koji su muzeju predani bez odobrenja obitelji pokojnika ili mrtvozornika zaduženih za tijela.

Tijekom obraćanja u parlamentu, kojem su prisustvovali i članovi pogođenih obitelji, tasmanska ministrica zdravstva Bridget Archer uputila je službenu ispriku zbog proživljene boli, tuge, ljutnje i traume.

"Iako su te povijesne prakse završile prije više od 35 godina, dubok utjecaj koji su ostavile na obitelji i danas je prisutan", rekla je Archer.

"Važno je zapamtiti da to nisu bili samo uzorci ili dijelovi tijela. To su bili ljudi", poručila je.

Muzejska zbirka

Među članovima obitelji koji su pratili ispriku bila je i Cheryl Springfield, čiji je brat David Maher poginuo 1976. godine u prometnoj nesreći sa samo 14 godina. Tek desetljećima kasnije obitelj je doznala da su dijelovi njegova tijela završili u muzejskoj zbirci.

"Od trenutka kada su nam to rekli, živimo pravu noćnu moru", rekla je Springfield. Sličnu je reakciju imao i John Santi, kojem je brat Tony poginuo 1976. godine u motociklističkoj nesreći, piše BBC.

"Pokopali smo ga prije gotovo 50 godina, a onda smo saznali da su mu uzeli mozak bez našeg znanja", rekao je Santi.

Prve sumnje pojavile su se još 2016. godine nakon što je otkriveno da su tri koštana uzorka u muzeju možda pribavljena bez pristanka obitelji. To je dovelo do službene istrage koju je 2023. godine naredio državni mrtvozornik Simon Cooper.

Nakon višemjesečne istrage zaključeno je kako je pokojni forenzički patolog dr. Royal Cummings muzeju predao većinu spornih uzoraka, no Cooper je naveo kako se čini da su istom praksom bili uključeni i njegovi prethodnici i nasljednici.

"Također se čini da su patolozi aktivno prikupljali uzorke tijekom mrtvozorničkih obdukcija kako bi ih predali muzeju", naveo je Cooper u izvješću.

Obdukcije koje nalažu mrtvozornici obično se provode u slučajevima iznenadnih, nasilnih ili nerazjašnjenih smrti, kao i smrti u pritvoru.

Nedugo nakon službene isprike oglasilo se i Sveučilište Tasmanija. Zamjenik prorektora za zdravstvo profesor Graeme Zosky priznao je ozbiljnost cijelog slučaja te poručio kako sveučilište žali zbog boli koju su obitelji pretrpjele.

"Iako znamo da isprika ne može izbrisati patnju i traumu, iskreno nam je žao", rekao je Zosky.

Patološki muzej RA Rodda osnovan je 1966. godine za potrebe medicinske nastave i istraživanja, a svih 177 spornih uzoraka uklonjeno je iz izložbenog prostora još 2018. godine.