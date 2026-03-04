VIDEO Objavljena snimka potapanja iranskog broda: Uništen kod Šri Lanke, poginulo najmanje 80 osoba

Ministarstvo rata SAD-a objavilo je snimku trenutka u kojem je torpedo pogodio iranski ratni brod u blizini Šri Lanke.

Najmanje 80 ljudi poginulo je u napadu u Indijskom oceanu, rekao je zamjenik ministra vanjskih poslova Šri Lanke, koji je pojasnio da se brod iz luke na istoku Indiji vraćao u Iran.

Pete Hegseth, američki ministar rata, rekao je da američki napad predstavlja "prvo potapanje neprijateljskog broda torpedom od Drugog svjetskog rata".

"Poput tog rata, borimo se da bismo pobijedili", rekao je.