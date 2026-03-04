Pobjeda protivnika velika farme pilića: Pogoni neće biti uvršteni u prostorni plan županije

Pogoni peradarskog megaprojekta na području Sisačko-moslavačke županije neće biti uvršteni u izmjene prostornog plana županije, rečeno je u srijedu na sastanku sisačko-moslavačkog župana Ivana Celjaka s predstavnicima udruga i građanskih inicijativa koje se protive tom projektu.

Predstavnici udruga i inicijativa poručili su kako očekuju jasno i nedvosmisleno uključivanje svih razina vlasti i institucija da bi se planirani megaprojekti industrijskog uzgoja, klanja i prerade peradi u potpunosti zaustavili.

Argumente protiv projekta iznijeli su predstavnici udruga Prijatelji životinja i Zelena akcija te članovi građanskih inicijativa Siščani ne žele biti smetlišćani, Sunjani ne žele biti smuljani, Mještani Općine Velika Ludina te građani iz Lekenika i Popovače.

"Prvo smo saznali za klaonicu u Sisku i ostali zgroženi njezinim mogućim utjecajem na okoliš i stanovništvo, osobito zbog lokacije uz rijeke, izvore pitke vode, vrtiće i škole te goleme potrošnje resursa", upozorili su.

Ubrzo su shvatili razmjere projekta, koji obuhvaća niz međusobno povezanih zahvata, od kojih svaki pojedinačno predstavlja ozbiljan teret za okoliš. Prvo je bilo 18 projekata, potom 20, a sada se govori o najmanje 22, to je "transparentnost" na koju se investitori pozivaju.

"Također se tvrdi da neće biti bioplinskog postrojenja, no taj projekt službeno nikada nije povučen niti je ponuđeno rješenje za zbrinjavanje otpada", poručili su.

Peticiju protiv megafarme dosad je potpisalo više od 50.000 građana, prosvjedu u Zagrebu nazočilo je više od 5000 ljudi, a potporu obustavi projekata iskazalo je više od 160 organizacija civilnog društva.

Celjak je istaknuo kako dijeli zabrinutost građana i potvrdio da izmjene prostornog plana neće ići u tom smjeru.

"Postupak izmjene prostornog plana pokrenut je 2021. godine, međutim, potencijalni investitori nisu zadovoljili propisane uvjete pa farme pilića neće biti uvrštene u izmjene Prostornog plana Sisačko-moslavačke županije“, poručio je Celjak.

Gradonačelnik Siska Domagoj Orlić također je donio rješenje da planirani projekti nisu u skladu s Prostornim planom Sisačko-moslavačke županije niti s Urbanističkim planom uređenja Grada Siska.