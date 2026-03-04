Ove stvari privlače štakore u vaše dvorište: Ako ih imate, odmah ih se riješite!

Posljednjih tjedana javnost je iznenadila informacija da su štakori ispod dva stambena bloka u jednog zagrebačkom naselju prokopali mrežu podzemnih tunela, zbog čega je došlo do pucanja kanalizacijskih cijevi, a fekalije su se izlile u garažu i podrume.

Više je razloga zbog kojih su se štakori u tom broju namnožili ispod stambene zgrade, no onaj najočigledniji je dostupnost hrane, bilo da je riječ o nagomilanom otpadu iz kućanstva i obližnjih restorana, ili o hrani koju građani bacaju u kanalizaciju, a do koje u ovom slučaju napuknutih cijevi štakori lako dolaze.

Zbog dostupne hrane ni uobičajena deratizacija nema rezultata, jer štakori ne uzimaju otrovne lovke. Dobro je stoga znati koje korake poduzeti kako se štakori ne bi okupljali u vašem dvorištu.

Zatvorite sve rupe

Spriječite ulazak štakora u kuću tako da zatvorite sve moguće ulazne točke. Štakori se mogu uvući već i kroz malu rupicu pa pažljivo pregledajte vanjski dio kuće, vrata, prozore, unutarnje dijelove potkrovlja, donji zid, garažu, ormare, stropove i cijevi.

Svaku rupu odmah zatvorite debljom metalnom mrežom ili rešetkom, zatim rupu ispunite cementom.

Uklonite ili osigurajte kante za smeće

Štakori su dobri penjači i mogu se popeti u kante za smeće primamljeni mirisom ostataka hrane ili o potrazi za materijalom za izgradnju gnijezda u blizini vaše kuće. Kante ako je moguće ne ostavljajte na otvorenom, nabavite teške kante za smeće s teškim poklopcem, a smeće bacajte u zatvorene čvrste plastične vrećice.

Pazite na izvore vode

Štakore privlače izvori vode kao što ih privlači hrana. Ukloniti sve dostupne izvore vode, otvorene bare, kante, slavine, propuštajuće vodovodne cijevi i vrtna crijeva. Pripazite na eroziju vodovodnih cijevi kao i na curenje vode iz slavina i crijeva oko kuće.

Koristite repelente

Štakori imaju osjetljive mirisne receptore i hranu mogu osjetiti s udaljenosti od nekoliko kilometara i preseliti u područje s obilnom zalihom hrane. Da biste se riješili štakora, možete postaviti stvari oštrog mirisa koje štakori ne vole, a to su primjerice kuglice protiv moljaca ili naftalin, koji zbog oštrog mirisa tjera štakore. Možete i posaditi biljke jakog mirisa, paprenu metvicu, eukaliptus, lavandu, origano, ružmarin...

Održavajte kuću i vrt čistima

Štakore privlače prljava mjesta i mogu jesti sve, od hrane u smočnici, do hrane za kućne ljubimce, stare i trule ostatke hrane pa čak i izmet. Održavanje čistoće vašeg doma je neophodno ako ne želite privući štetočine, bilo da se radi o štakorima ili drugim nametnicima. Sve ostatke hrane sve treba odmah skloniti, a ne ostavljajte u blizini niti kartonske kutije i ambalažu za hranu.

Nabavite mačku

Mačke su prirodni neprijatelji štakora i u prirodi de njima hrane. Držanje mačke kao kućnog ljubimca korisno je jer će miris mačke držati štakore podalje. Mačke su vrsne u lovu na miševe i štakore i nerijetko se svojim ulovom pohvale vlasnicima. Ovo je jedan od najprirodnijih načina za rješavanje problema s glodavcima u vašem domu, a dobit ćete i korisnog krznenog prijatelja.

Zaposlite sove

Sove su također prirodni lovci na štakore. Sovu ne možete jednostavno udomiti, ali ju možete pokušati privući u dvorište. Sove su noćne životinje, baš kao i štakori, a jedan od načina da ju dozovete je izgradnja kućice na drvetu. Smanjite vanjsku rasvjetu i isključite vrtna svjetla jer sove vole mrak za lov.