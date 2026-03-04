Objavljeni detalji istrage u koju su upleteni direktori HEP-a, otkriveno kako su krali novac

USKOK je na temelju kaznene prijave Policijske uprave zadarske i izvida Samostalnog sektora za financijske istrage Porezne uprave, donio rješenje o provođenju istrage protiv 19 hrvatskih državljana i jedne državljanke koja ima dvojno državljanstvo Hrvatske i Italije te dva trgovačka društva.

Istraga je pokrenuta zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenih djela zlouporabe položaja i ovlasti i pomaganja u zlouporabi položaja i ovlasti u sastavu zločinačkog udruženja te pomaganja u zlouporabi položaja i ovlasti, primanja i davanja mita i pranja novca.

Ranije je objavljeno da su među uhićenima i dva direktora HEP-a.

Detalji istrage

USKOK sumnja da je od listopada 2018. do prosinca 2025. na području Zagreba i drugih gradova Hrvatske djelovala organizirana skupina povezana s jednim državnim trgovačkim društvom, koja je kroz fiktivne i preplaćene radove te zlouporabe donacija i sponzorstava izvukla znatna sredstva iz sustava.

Prema sumnjama tužiteljstva, ključnu ulogu imali su odgovorna osoba društva čiji je osnivač tvrtka u vlasništvu Republike Hrvatske te osoba zadužena za postupke nabave i održavanje neposlovne imovine. Oni su, kako se navodi, s unaprijed odabranim poduzetnicima dogovarali izdavanje narudžbenica za radove na objektima u državnom vlasništvu. Riječ je o poslovima koji, prema sumnjama, uopće nisu izvedeni ili su izvedeni tek djelomično, ali su unatoč tome uredno fakturirani i plaćeni.

Tvrtke uključene u shemu ispostavljale su račune prema uputama, a odgovorne osobe u državnom društvu odobravale su isplate iako su, prema navodima USKOK-a, bile svjesne da radovi nisu izvršeni u punom opsegu. Nakon što bi sredstva bila doznačena, veći dio novca prebacivan je na račune povezanih društava, potom podizan u gotovini i raspodjeljivan među osumnjičenima. Dio sredstava zadržavali su i pojedini izvođači.

Na taj je način, prema procjenama istražitelja, isplaćeno najmanje 4,9 milijuna eura, dok je šteta za državno društvo procijenjena na najmanje 1,2 milijuna eura.

Drugi krak istrage

Drugi krak istrage odnosi se na razdoblje od siječnja 2019. do kraja 2022. godine i sumnje u zlouporabe sustava donacija i sponzorstava namijenjenih sportskim događajima. Prema USKOK-u, osumnjičenici su dogovarali da se sredstva dodjeljuju tvrtkama koje su formalno prijavljivale organizaciju sportskih manifestacija, iako te događaje nisu organizirale niti su sredstva trošila u prijavljene svrhe.

Sumnja se da su unutar nadležnog sektora osiguravali da se takve prijave prihvate bez stvarne provjere i kontrole dokumentacije. Nakon isplate donacija i sponzorstava, dio novca korišten je za podmirenje privatnih troškova ili troškova tvrtki uključenih u shemu, dio je podizan u gotovini i dijeljen organizatorima, a dio je prebacivan na povezana društva i osobne račune. Po toj osnovi isplaćeno je gotovo 384 tisuće eura, od čega najmanje 321 tisuća eura, prema sumnjama, nije utrošeno namjenski.

Istraga obuhvaća i sumnje na pranje novca. Prema navodima tužiteljstva, najmanje 652 tisuće eura, za koje se sumnja da potječu iz opisanih nezakonitih aktivnosti, uloženo je u kupnju nekretnina i druge imovine kako bi se prikrilo njihovo stvarno podrijetlo. Kupovane su nekretnine u Zagrebu, Novskoj i na Zlarinu, kao i poslovni udjeli u trgovačkim društvima. Dio sredstava korišten je i za opremanje te renovaciju privatne nekretnine jednog od osumnjičenika.

U financijskim transakcijama sudjelovale su i druge osobe na čije su račune prebacivana sredstva te koje su potom tim novcem kupovale imovinu ili ga dalje transferirale, čime su, prema sumnjama, pomogle u prikrivanju tragova novca.

USKOK će sucu istrage Županijskog suda u Zagrebu predložiti određivanje istražnog zatvora za deset okrivljenika zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke i ponavljanja kaznenog djela, dok za ostale neće tražiti pritvor.