Otkriveni mirkobi koji sprječavaju alergiju na kikiriki, nalaze se u ustima i crijevima

Opasna alergijska reakcija na kikiriki, za neke i po život opasna, možda ne ovisi samo o imunološkom sustavu, nego i o mikroskopskim stanovnicima usne šupljine i crijeva. Novo istraživanje pokazuje da određene prirodno prisutne bakterije u navedenim dijelovima ljudskog tijela, mogu razgraditi upravo one proteine koji potiču tešku alergijsku reakciju na kikiriki.

Znanstvenici sa španjolskog Autonomnog sveučilišta u Madridu i kanadskog Sveučilišta McMaster identificirali su dva mikroorganizma, bakterije Rothia i Staphylococcus, sposobne razgraditi proteine kikirikija Ara h 1 i Ara h 2. Ti proteini potiču pojačano stvaranje protutijela imunoglobulina E (IgE), što može dovesti do anafilaktičkog šoka obilježenog oticanjem grla i opasnim padom krvnog tlaka.

Iako do dva posto stanovništva Europe i Sjedinjenih Američkih Država ima alergiju na kikiriki, djeca su primjerice izložena znatno većem riziku, zbog čega su kikiriki i proizvodi od kikirikija u mnogim školama zabranjeni.

Oralna mikrobiota kao jasan pokazatelj osjetljivosti na kikiriki

Podaci dobiveni u navedenom istraživanju, koje je objavljeno u časopisu Cell Host & Microbe, temelje se na 19 djece u dobi od 1 do 14 godina, koja su bila uključena u oralnu imunoterapiju, eksperimentalni postupak postupnog smanjivanja alergijske osjetljivosti na kikiriki.

Prije početka liječenja uzeti su uzorci sline radi analize oralnog mikrobioma, a potom je procijenjena jačina reakcije na izlaganje kikirikiju. Krvne pretrage pokazale su da su djeca s većim udjelom bakterija koje razgrađuju proteine kikirikija u usnoj šupljini i crijevima bolje podnosila izlaganje te imala blaže imunosne reakcije. Djeca s nižim pragom podnošenja imala su manje bakterija iz reda Micrococcales, skupine koja obuhvaća rodove Rothia i Micrococcus.

"Ti nalazi upućuju na to da bi oralna mikrobiota mogla poslužiti kao prediktivni pokazatelj praga reaktivnosti na kikiriki, ističući potencijalnu važnost mikrobnog metabolizma alergena u reakcijama posredovanima IgE-om", ističu autori istraživanja u svojem radu, prenosi portal Science Alert.

Potvrda i u pokusima na životinjama

Pokusi na miševima razjasnili su mehanizam djelovanja. Kod životinja sklonih anafilaksiji izazvanoj kikirikijem, povećanje količine bakterije Rothia znatno je ublažilo reakcije. Laboratorijski pokusi već su pokazali snažnu sposobnost te bakterije da razgrađuje proteine Ara h 1 i Ara h 2.

"Identificiranje mikroorganizama uključenih u metabolizam kikirikija kod ljudi i karakterizacija s njima povezanih, imunoloških odgovora specifičnih za IgE, koje posreduju mikroorganizmi, mogli bi pridonijeti smanjenju težine alergijskih reakcija“, pišu autori istraživanja.

Dodaju i da mikrobiom ljudskog organizma igra važnu ulogu u određivanju jačine IgE-posredovanih reakcija razgradnjom alergena te da se bakterijske sposobnosti razgradnje alergena mogu koristiti u terapiji alergija na hranu.

Budući da su podaci kod ljudi u istraživanju zasad samo promatračke naravi, potrebna su dodatna klinička ispitivanja prije nego što bi se probiotici mogli smatrati sigurnom terapijskom mogućnošću.