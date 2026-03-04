Američki znanstvenici razvili univerzalno i neinvazivno cjepivo protiv mnogih bolesti dišnih puteva

Dugo se smatralo da je ideja jednog cjepiva koje bi moglo pružiti zaštitu od svih respiratornih bolesti daleko od stvarnosti. Ipak, znanstvenici iz Škole za medicinu američkog Sveučilišta Stanford napravili su značajan napredak, razvivši intranazalno cjepivo (cjepivo koje se unosi kroz nos) koje kod miševa pruža zaštitu od virusa, bakterija i alergena tijekom nekoliko mjeseci.

U studiji objavljenoj u časopisu Science, cijepljeni miševi bili su zaštićeni od virusa SARS‑CoV‑2, drugih koronavirusa, bakterija Staphylococcus aureus, Acinetobacter baumannii i kućne prašine. "Novo cjepivo djelovalo je na iznimno širok spektar respiratornih prijetnji koje smo ispitivali," rekao je u objavi na stranicama navedenog američkog sveučilišta Bali Pulendran, profesor mikrobiologije i imunologije te jedan od autora navedene studije.

Ako bi se takvo cjepivo moglo primijeniti na ljude, moglo bi zamijeniti višestruke godišnje injekcije za sezonske infekcije i pružiti ranu zaštitu u slučaju novih pandemija.

Novi smjer u imunizaciji

Za razliku od postojećih cjepiva, koja se oslanjaju na specifičnost antigena, novi pristup ne oponaša specifične dijelove patogena. "To je bio temeljni pristup u vakcinologiji posljednjih 230 godina," rekao je Pulendran.

Cjepiva temeljena na antigenima ne uspijevaju kada se virusi brzo mijenjaju ili se pojave novi patogeni, što objašnjava zašto su potrebne godišnje doze protiv gripe i COVID‑19.

"Kao što leopard mijenja svoje pjege, virus može promijeniti antigene na svojoj površini," objasnio je Pulendran. Dosadašnja nastojanja da se stvori univerzalno cjepivo obično su bila usmjerena samo na čitave obitelji virusa, ali široko zaštitno cjepivo smatralo se gotovo nedostižnim ciljem.

"Zanimao nas je taj koncept jer je zvučao pomalo nevjerojatno. Mislim da nitko nije ozbiljno smatrao da bi nešto takvo ikada moglo biti moguće," rekao je Pulendran.

Cjepivo pokazalo veliku svestranost

Novo cjepivo izravno potiče urođene imunosne stanice u plućima, dok bezopasni antigen ovalbumin (OVA) regrutira imunološke T‑stanice, održavajući imunosnu aktivnost tjednima do mjesecima. Adaptivni imunosni sustav potom stvara specifična protutijela i T‑stanice usmjerene protiv virusa.

"Nakon tri doze cjepiva, miševi su bili zaštićeni od SARS‑CoV‑2 i drugih koronavirusa najmanje tri mjeseca," rekao je Pulendran. Necijepljeni miševi razvili su težu bolest i uginuli, dok su cijepljeni preživjeli s minimalnim oštećenjem pluća.

Cjepivo je pokazalo zaštitu i protiv bakterijskih infekcija te je smanjilo alergijske reakcije izazvane proteinima kućne prašine. "Mislim da imamo univerzalno cjepivo protiv različitih respiratornih prijetnji,” rekao je Pulendran.

Put prema ljudskim ispitivanjima

Američki znanstvenici sada planiraju prvo kliničko ispitivanje faze I na ljudima, radi utvrđivanja sigurnosti cjepiva, a potom i veće ispitivanje u kojem bi cijepljeni ljudi bili izloženi infekcijama. Pulendran procjenjuje da bi dvije doze nosnog spreja mogle biti dovoljne, a takvo cjepivo moglo bi biti dostupno u roku od pet do sedam godina, uz odgovarajuće financiranje, mijenjajući pristup prema sezonskim i pandemijskim prijetnjama.

"Zamislite da u jesen primite nosni sprej koji vas štiti od svih respiratornih virusa uključujući COVID‑19, gripu, respiratorni sincicijski virus i prehladu, kao i od bakterijske pneumonije i proljetnih alergena. To bi transformiralo medicinsku praksu," rekao je na kraju Pulendran.