Napad u vlaku

VIDEO Dramatične snimke iz smrtonosnog vlaka, nožem izbo 11 ljudi: "Kao da je bio opsjednut"

Piše A. L., 03. studenoga 2025. @ 10:23 komentari
Napad u vlaku
Napad u vlaku Foto: Screenshoot/X
Napad je trajao 15 minuta, a svjedoci su ispričali kako je napadač izgledao opsjednuto dok je nasumično ubadao svakoga tko mu se našao na putu.
  1. Josip Erceg
    kao iz ribičke legende

    Mladi ribolovac izvukao neočekivan ulov ispod Pelješkog mosta, završio je na istraživanju: "Ovo je velika rijetkost"
  2. Automobili, ilustracija
    "Nenormalno su otišli gore"

    Novi troškovni udar na vozače, prvi put u deset godina: Ovo će poskupjeti čak 60 posto!
  3. BMW koji je osječka policjia isključila iz prometa
    OZBILJNI NEDOSTACI

    FOTO Policija na obilaznici zaustavila vozača BMW-a: Pogledajte zašto su mu oduzeli tablice
VIDEO Dramatične snimke iz smrtnosnog vlaka, nožem izbo 11 ljudi: "Kao da je bio opsjednut"
Napad u vlaku
VIDEO Dramatične snimke iz smrtonosnog vlaka, nožem izbo 11 ljudi: "Kao da je bio opsjednut"
Policija kod Varaždinca otkrila više od tri kilograma opijata
Uspješna zapljena
Policija upala u kuću Varaždincu: Nisu mogli vjerovati što je sve skrivao
Razotkriveni Trumpovi vojni planovi: Obnavlja nekad najveću vojnu bazu na svijetu i sve s jednim ciljem
Tajne pripreme
Razotkriveni Trumpovi vojni planovi: Obnavlja nekad najveću vojnu bazu na svijetu i sve s jednim ciljem
FOTO Tijekom noći gorjela dva automobila na Jankomiru
Intervencija vatrogasaca
FOTO Gorjela dva automobila u istoj ulici u Zagrebu: Poznato je tko ih koristi
Nove kabine stigle na Gornji grad — „Stara dama" dobiva svoje novo ruho
Nove kabine stigle na Gornji grad — „Stara dama“ dobiva svoje novo ruho
Od prve ideje do vlastitog pogona: Kako su dvojica Riječana stvorila bezalkoholni craft napitak koji spaja strast, znanje i ljubav prema gradu
Od prve ideje do vlastitog pogona: Kako su dvojica Riječana stvorila bezalkoholni craft napitak koji spaja strast, znanje i ljubav prema gradu
Mladi ribolovac izvukao neočekivan ulov ispod Pelješkog mosta, završio je na istraživanju: "Ovo je velika rijetkost"
kao iz ribičke legende
Mladi ribolovac izvukao neočekivan ulov ispod Pelješkog mosta, završio je na istraživanju: "Ovo je velika rijetkost"
Nove loše vijesti za vozače: Godišnja cestarina mogla bi poskupjeti do 60 posto
"Nenormalno su otišli gore"
Novi troškovni udar na vozače, prvi put u deset godina: Ovo će poskupjeti čak 60 posto!
Osječka policija isključila BMW iz prometa zbog tehničke neispravnosti
OZBILJNI NEDOSTACI
FOTO Policija na obilaznici zaustavila vozača BMW-a: Pogledajte zašto su mu oduzeli tablice
"Izgubio sam sve zbog kocke": Pokrenut Registar isključenih igrača.
Velik problem
"Krene zezancijom, a onda živite u paralelnom svijetu": Ovo je nova nada za oko 50 tisuća Hrvata
Pobjegao opasni kriminalac iz psihijatrijske bolnice: Strahuje se da će ostvariti svoju grozomornu prijetnju
Drama u Njemačkoj
Opasan kriminalac pobjegao iz psihijatrijske bolnice: Strahuje se da će ostvariti svoju grozomornu prijetnju
Vojni rok služit će i dijaspora! "Ako plate kaznu i više se ne odazovu prvo će poslati policiju. A onda..."
Tko je vojni obveznik?
Uzbuna u dijaspori zbog vojnog roka! "Ako plate kaznu i više se ne odazovu - prvo će poslati policiju po njih. A onda..."
vijesti
Nove loše vijesti za vozače: Godišnja cestarina mogla bi poskupjeti do 60 posto
"Nenormalno su otišli gore"
Novi troškovni udar na vozače, prvi put u deset godina: Ovo će poskupjeti čak 60 posto!
Mladi ribolovac izvukao neočekivan ulov ispod Pelješkog mosta, završio je na istraživanju: "Ovo je velika rijetkost"
kao iz ribičke legende
Mladi ribolovac izvukao neočekivan ulov ispod Pelješkog mosta, završio je na istraživanju: "Ovo je velika rijetkost"
Osječka policija isključila BMW iz prometa zbog tehničke neispravnosti
OZBILJNI NEDOSTACI
FOTO Policija na obilaznici zaustavila vozača BMW-a: Pogledajte zašto su mu oduzeli tablice
show
Životna priča Cass Elliot
razbijala stereotipove
Otišla je prerano, a priča o sendviču zasjenila je njezin nevjerojatan talent
Enisa Bešlagića probudio protupožarni alarm
zanimljivo buđenje
Enis Bešlagić evakuiran iz sobe usred zore: "Ako ovo bude neka zezancija..."
Tko je princeza Delphine od Belgije?
neobična princeza
Godinama joj nitko nije vjerovao, a onda je DNK test razotkrio kraljevsku tajnu
zdravlje
Tko ima pravo na inkluzivni dodatak, a tko nema?
Financijska potpora
Tko ima pravo na inkluzivni dodatak, a tko nema?
5 namirnica koje liječnici za rak debelog crijeva izbjegavaju
Izazivaju upalu
5 namirnica koje liječnici za rak debelog crijeva izbjegavaju
Upala porebrice: Simptomi koje ne smijete ignorirati
Piše liječnik
Upala porebrice: Simptomi koje ne smijete ignorirati
zabava
Pronašao ogromnu zvijer sakrivenu na dnu Amazone i snimio njezinu pravu veličinu!
Wow!
Pronašao ogromnu zvijer sakrivenu na dnu Amazone i snimio njezinu pravu veličinu!
Nova turistička atrakcija u Vodicama! Pogledajte tko se šeće rivom
Novi posjetitelj
Nova turistička atrakcija u Vodicama! Pogledajte tko se šeće rivom
Pronađete li guštere na slici, ne trebate okulista jer vam je vid savršen! Pokušajte ih spaziti
Jeste li ih spazili?
Pronađete li guštere na slici, ne trebate okulista jer vam je vid savršen! Pokušajte ih spaziti
tech
Kinezi napravili neprobojni prsluk jači od Kevlara i debljine obične majice
Iskoristili nanotehnologiju
Kinezi napravili neprobojni prsluk jači od Kevlara i debljine obične majice
Fizičari srušili popularnu teoriju da je svemir - samo simulacija
Nije sve samo u algoritmu
Fizičari srušili popularnu teoriju da je svemir - samo simulacija
Porsche patentirao patent koji bi mogao redefinirati vožnju kroz tunele
To bi bilo kul
Porsche patentirao patent koji bi mogao redefinirati vožnju kroz tunele
sport
Luka Modrić oduševio igrom na utakmici Milan - Roma 1:0
Zanimljiv komentar
Navijač gledao Luku Modrića u derbiju pa ostao u šoku: "Ovo boli..."
Joško Jeličić: "Mora manje mlatarati rukama, a mogao bi se i ošišati. Pogotovo desnu stranu..."
Oštra poruka
Joško Jeličić: "Mora manje mlatarati rukama, a mogao bi se i ošišati"
Jeličić o hajdukovcu: "Da je igrao u naše vrijeme, nakon tri utakmice ostali bi mu samo kutnjaci"
Je li pretjerao?
Jeličić o hajdukovcu: "Da je igrao u naše vrijeme, nakon tri utakmice ostali bi mu samo kutnjaci"
tv
Supertalent: Audicijski nastup u dvanaestoj sezoni Supertalenta - Laura Samardžija
MAGIJA!
Je li ovo prava Elsa došla u Supertalent?! Što vi mislite o Laurinom nastupu?
Supertalent: Audicijski nastup u dvanaestoj sezoni Supertalenta - Damir Dolić
KAKAV GLAS!
Raspjevani drvosječa raspametio svojim glasom! Pod hitno treba zakazati neki koncert!
U dobru i zlu: Oprostila se od svojih kolega emotivnom objavom koja je rastužila mnoge!
U DOBRU I ZLU
Oprostila se od svojih kolega emotivnom objavom koja je rastužila mnoge!
putovanja
Mesne okruglice u kremastom umaku recept
Nećete im moći odoljeti
Imamo recept za najbolje mesne okruglice, a poslužuju se u divnom kremastom umaku
Piletina au poivre recept
Ma, divota!
Ovako dobra pileća prsa već dugo nismo jeli, a rade se u jednoj tavi za svega pola sata
Jednostavna, ukusna i zdrava: Pita od naranče i čokolade koja se ne peče
Za 15 minuta
Jednostavna, ukusna i zdrava: Pita od naranče i čokolade koja se ne peče
novac
Nikolina stvara domaće proizvode u srcu Like: "Najveći izazov je rast cijena sirovine, no sve je lakše uz podršku obitelji"
Cjeloviti proizvodi
Nikolina stvara domaće proizvode u srcu Like: "Najveći izazov je rast cijena sirovine, no sve je lakše uz podršku obitelji"
Galenika preuzima slovensku tvrtku kojoj je Hrvatska važno tržište
Regionalne akvizicije
Galenika preuzima slovensku tvrtku kojoj je Hrvatska važno tržište
Otvara se najveći muzej na svijetu, vrijedan više od tri milijarde dolara
Ostavlja bez daha
Otvara se najveći muzej na svijetu, vrijedan više od tri milijarde dolara
lifestyle
Ulična moda: Zagrebačko izdanje u haljini s čipkom
TOP JE
Kako ljetne komade nositi u jesen? Evo ovako kako je to napravila ljepotica sa zagrebačke špice
Aishwarya Rai, najljepša misica svih vremena
NAJBOLJA OD NAJBOLJIH
Kažu da je ova nezaboravna Indijka najljepša misica svih vremena
Bojana Gregorić Vejzović u fantastičnoj haljini s dugim rukavima s volanima
TOP TOPOVA
Ne znamo što je bolje - haljina ili štikle Bojane Gregorić Vejzović. Savršena je!
sve
Životna priča Cass Elliot
razbijala stereotipove
Otišla je prerano, a priča o sendviču zasjenila je njezin nevjerojatan talent
Luka Modrić oduševio igrom na utakmici Milan - Roma 1:0
Zanimljiv komentar
Navijač gledao Luku Modrića u derbiju pa ostao u šoku: "Ovo boli..."
Joško Jeličić: "Mora manje mlatarati rukama, a mogao bi se i ošišati. Pogotovo desnu stranu..."
Oštra poruka
Joško Jeličić: "Mora manje mlatarati rukama, a mogao bi se i ošišati"
 
