VIDEO Dramatične snimke iz smrtonosnog vlaka, nožem izbo 11 ljudi: "Kao da je bio opsjednut"

Putnici su u panici bježali boreći se za život dok ih je muškarac s nožem u subotu navečer napao u vlaku od Doncastera prema londonskom King's Crossu.

Napad je trajao 15 minuta, a svjedoci su ispričali kako je napadač izgledao opsjednuto dok je nasumično ubadao svakoga tko mu se našao na putu.

Napad se dogodio oko 18:25, a vlak je zaustavljen u Huntingdonu u Cambridgeshireu, gdje je intervenirala policija. Ekskluzivna snimka The Suna prikazuje trenutke panike dok stotine putnika bježe s perona dok policajci trče prema vlaku.

Napadač je, nakon što je izbo 11 ljudi, mirno izašao iz vlaka držeći veliki kuhinjski nož i hodao po peronu kao da se ništa nije dogodilo. Prema svjedocima, pri izlasku iz vlaka vikao je policajcima: "Ubijte me, ubijte me!"

Snimke nadzornih kamera prikazuju ga kako preskače ogradu i šulja se kroz parkiralište prije nego što su ga policajci okružili i onesposobili elektrošokerom. Šest policajaca potom ga je srušilo na tlo i razoružalo.

Exclusive footage shows moment Huntingdon train stabbing suspect tasered and arrested by armed police in the UK — The Sun pic.twitter.com/6elmbhOtc0 — Open News© (@OpenNewNews) November 2, 2025

Svjedoci su ispričali da je napadač počeo nasumično napadati putnike nakon što je vlak stao u Peterboroughu. Jedna žena, koja je zamalo izgubila život, rekla je da je čula kako joj napadač govori: "Vrag neće pobijediti."

Dayna Arnold (48) iz Bridlingtona bila je u istom vagonu s napadačem.

"Vidjela sam ga kako trči s nožem. Pala sam na pod i molila ga: 'Molim te, nemoj.' Pogledao me, lice mu se promijenilo, i nastavio dalje. Osjećam se sretno što sam živa", rekla je Dayna.

Dodala je da se napadač nakon minute vratio, ponovno je pogledao i ponovio riječi: "Vrag neće pobijediti."

I drugi svjedoci opisali su ga kao čovjeka koji je izgledao opsjednuto.

"Ubadao je svakoga koga je vidio ispred sebe", rekla je Ira Ostalski, putnica koja je također bila u vlaku.

Hitne službe reagirale su unutar 11 minuta od poziva upomoć. Policajci su uhitili 32-godišnjeg Britanca iz Peterborougha.

Tijekom napada jedan željeznički radnik pokušao je zaustaviti napadača i zadobio je teške ozljede. Policija ga je opisala kao heroja koji je nesumnjivo spasio mnoge živote. On se i dalje nalazi u bolnici u kritičnom stanju, dok je pet drugih ranjenih putnika pušteno na kućnu njegu.

Britanska prometna policija (BTP) potvrdila je da napad nije povezan s terorizmom.

"Istraga napreduje i uvjereni smo da ne tražimo nikoga drugog. Naši specijalizirani detektivi istražuju prošlost osumnjičenika i sve što je dovelo do ovog napada", rekao je zamjenik načelnika policije Stuart Cundy.

Jedan muškarac, star 35 godina, privremeno je bio uhićen na peronu jer se sumnjalo da je povezan s napadačem, ali je ubrzo pušten nakon što je utvrđeno da nije imao veze s incidentom.

Policija i dalje apelira na sve svjedoke da im se jave.

"Molimo sve koji imaju informacije, a još nisu razgovarali s nama, da se jave", poručio je zamjenik načelnika Cundy.