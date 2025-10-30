Od prve ideje do vlastitog pogona: Kako su dvojica Riječana stvorila bezalkoholni craft napitak koji spaja strast, znanje i ljubav prema gradu

Put od ideje do limenke nije bio ni kratak ni jednostavan, ali iz njega je nastao Mist – riječki craft bezalkoholni napitak koji spaja suvremeni poduzetnički duh, ljubav prema gradu i želju za stvaranjem nečeg iskreno drugačijeg. Tvorci su Istrian crafters, brend iza kojeg stoje Tomislav Juretić i njegov poslovni partner Igor Zupičić.

Istraživanje i osmišljavanje trajalo je gotovo godinu dana, a tijekom tog razdoblja nastao je niz pažljivo kreiranih okusa. „Nikad nije lako, pogotovo kada odlučiš doći na tržište s proizvodima koji još nisu toliko prisutni, nisu nešto što se nužno poistovjećuje s craftom“, istaknuo je Tomislav. Od samog početka bilo je jasno da Mist neće biti samo još jedno piće na polici, već spoj znanja, upornosti i riječke energije.

Riječki dvojac stvorio je Mist Foto: PR

Opremanje pogona bilo je zahtjevno

Najzahtjevniji korak bio je pokretanje vlastitog pogona. „Znali smo da nam treba tank za tekućinu, nešto što će kreirati mjehuriće i nešto što će to staviti u limenku. To je bilo cijelo naše znanje o proizvodima za pogon“, prisjeća se Tomislav uz osmijeh, svjestan da je ulazio u nepoznato područje. Rizik, birokracija i tehnička ograničenja bili su stalni izazovi. „Informacije nisu baš tako lako dostupne, pogotovo za nešto što nije toliko prisutno na tržištu“, dodaje Tomislav.

Mist je nastao iz ideje da tržištu ponudi gazirano niskokalorično piće. Posebnost ovog pića jest korištenje voćnih pirea i sokova, koji svakom okusu daju autentičnost i punoću. Piće sadrži vrlo malo šećera, niske je energetske vrijednosti i ujedno je potpuno vegansko.

Riječki dvojac stvorio je Mist Foto: PR

Uz viziju budućnosti ništa nije problem

Nakon što je prošao audiciju u sklopu projekta ''Startaj Hrvatska'', ovaj proizvod prošao je i detaljnu kontrolu kvalitete. „Integracijom svih tih savjeta u proces proizvodnje stvara se sigurnije i kvalitetnije ozračje za proizvodnju, a to je u konačnici najvažnije“, rekao je Tomislav nakon provedenog audita tijekom kojeg su unaprijeđeni brojni procesi u pogonu za proizvodnju ovog napitka.

Ovaj proizvod prošao je i detaljnu kontrolu kvalitete Foto: PR

Mist danas dolazi u nekoliko kombinacija okusa. „Kad imaš viziju budućnosti što bi želio, ništa nije problem. Jednostavno guraš dalje i nema nazad. Guraš priču dok je ne istjeraš“, poručuje Tomislav – čovjek koji je iz riječke industrijske priče stvorio okus novog vremena.

Najzahtjevniji korak bio je pokretanje vlastitog pogona Foto: PR

Nisu se nadali tolikoj narudžbi

SPAR Hrvatska od njega je naručio 10.000 limenki u četiri okusa pića – bazga i limun, jagoda i limeta, mandarina i marakuja te malina i yuzu. „Nisam očekivao ovoliku narudžbu. Mislio sam da će biti manje, ali mislim da ćemo, uz svesrdni angažman i veliku želju da odradimo to kako spada, uspjeti odraditi sve na vrijeme“, rekao je Tomislav.

Mist danas dolazi u nekoliko kombinacija okusa Foto: PR



Njegov proizvod, kao i proizvode ostalih kandidata projekta ''Startaj Hrvatska'' potražite na policama INTERPSAR i odabranih SPAR trgovina, a uskoro na Novoj TV pogledajte priče i ostalih kandidata koji sa svojim idejama ove sezone žele biti proglašeni HIT proizvodom godine!