Kremlj prijeti Kijevu i tjera strance, analitičari otkrivaju što zapravo stoji iza panike u Moskvi

Rusija je pojačala retoriku najavljujući "sustavne udare" na Kijev, uz dramatičan poziv stranim diplomatima da hitno napuste grad. Iako zvuči kao zlokoban uvod u novu eskalaciju rata, vojni stručnjaci tvrde da se iza ovih prijetnji zapravo kriju sve veća frustracija i golemi gubici Kremlja na bojišnici.

Neposredni povod za nove prijetnje je ukrajinski udar na Starobiljsk, u kojem je prema ruskim tvrdnjama poginuo 21 student. Moskva taj incident sada koristi kao pokriće za odmazdu, iako Kijev naglašava da je meta bio isključivo vojni objekt. Bivši ukrajinski obavještajac Ivan Stupak smatra da Kremlj ovim manevrom pokušava preuzeti kontrolu nad ratnim narativom jer se kod kuće suočava sa sve ozbiljnijim ekonomskim i društvenim problemima, piše BBC u svojoj analizi.

Pravi razlozi za nervozu

Andrij Kovalenko iz ukrajinskog Vijeća za nacionalnu sigurnost ističe da prava nervoza u Moskvi proizlazi iz stanja na fronti. Zbog nedostatka strateških pomaka, Rusija se okreće psihološkom ratovanju.

Upozorenje diplomatima da napuste Kijev služi za unošenje nemira među zapadne saveznike, dok se istovremeno pokušava skrenuti pažnja s činjenice da ukrajinski dronovi sve češće gađaju ciljeve duboko u ruskom teritoriju, pa čak i u okolici same Moskve.

Da stvari po Rusiju ne idu glatko, potvrđuje i američki Institut za proučavanje rata (ISW). Već pet mjeseci zaredom ruski vojni gubici premašuju broj novih regruta. Stručnjaci upozoravaju da se Moskva suočava s ogromnim ljudskim i industrijskim ograničenjima te da bi eventualna prisilna mobilizacija mogla izazvati opasne nemire i destabilizirati rusko društvo.

Očajnička potreba za Patriotima

Unatoč ruskim problemima, opasnost za Ukrajinu ostaje stvarna i smrtonosna. Kijev se još oporavlja od masovnog vikend-napada s gotovo 600 dronova i 90 projektila, u sklopu kojeg je lansirana i rijetka hipersonična raketa Orešnik sa šest bojevih glava.

Iako analitičari smatraju da je njezina upotreba prvenstveno propagandni potez za zastrašivanje, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ponovno apelira na Zapad: Kijevu hitno nedostaje američkih sustava Patriot. Oni su trenutačno jedino oružje koje može zaustaviti ruske balističke udare, a činjenica da Rusija postaje sve očajnija znači da pred Ukrajinom stoje iznimno opasni dani.