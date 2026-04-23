Rakete potrošene, proizvodnja preslaba: Americi prijeti manjak ovih 7 ključnih sustava naoružanja

Nakon 39 dana zračnih operacija protiv Irana, Sjedinjene Američke Države i dalje imaju dovoljno oružja za nastavak kampanje, ako to bude potrebno. Ipak, vojni analitičari upozoravaju da se veći rizik sada nalazi u posljedicama koje trošenje tih vojnih zaliha znači za svaki budući rat, osobito onaj koji bi uključivao Kinu.

U novom izvješću, Mark Cancian i Chris Park iz Centra za strateške i međunarodne studije (CSIS) naveli su da su američke snage u velikoj mjeri upotrebljavale sedam ključnih raketnih sustava tijekom sukoba, prenosi portal Business Insider. Prema njihovim procjenama, kod četiri vrste streljiva možda je potrošeno više od polovice predratnih zaliha.

Znatna potrošnja ključnih oružanih sustava

Prije rata SAD je raspolagao s oko 360 presretača THAAD. U izvješću se procjenjuje da ih je dosad u operaciji Epski bijes ispaljeno između 190 i 290. Zalihe presretača Patriot PAC-3 iznosile su njih oko 2330, a upotrijebljeno ih je do 1430.

SAD je prije sukoba s Iranom imao i više od 400 brodskih presretača SM-3, od kojih je možda potrošeno između 130 i 250. Uporaba sustava SM-6 bila je manja, točnije njih do 370 iz zaliha od približno 1160 tih presretača.

Intenzivno su korištena i sredstva za dalekometne udare. SAD je prije rata imao oko 90 projektila Precision Strike Missile (PrSM), a vjerojatno ih je ispaljeno između 40 i 70. To je ujedno bila i prva borbena uporaba tih projektila.

Krstareći projektili Tomahawk također su korišteni u velikom opsegu. Iz zaliha većih od njih 3000 lansirano ih je više od 850, stoji u navedenom izvješću. U izvješću se dodaje da je upotrijebljeno oko 1000 projektila Joint Air-to-Surface Standoff Missile (JASSM) iz predratnih zaliha većih od 4000 tih projektila.

Povećanje proizvodnje ključnih oružanih sustava

Bijela kuća u ožujku je objavila planove za četverostruko povećanje proizvodnje dijela ključnog vojnog naoružanja. Proizvođači su također najavili širenje proizvodnih kapaciteta.

Lockheed Martin priopćio je da će godišnji proizvodni kapacitet presretača THAAD porasti s 96 na 400 u sljedećih sedam godina. Tvrtka RTX je objavila da će godišnja proizvodnja Tomahawka premašiti 1000 komada, a sustava SM-6 na više od 500. Predviđeno je i povećanje proizvodnje Patriot PAC-3 presretača do 2030. godine.

Upozorenje stručnjaka

Ipak, CSIS upozorava da "dok to povećanje proizvodnje ne postane dostupno, Sjedinjene Države morat će odlučivati kako raspodijeliti proizvodnju radi zadovoljenja potreba".

Na temelju petogodišnjih prosjeka proizvodnje iz CSIS-a procjenjuju da bi obnova zaliha trajala 48 mjeseci za JASSM projektile, 42 mjeseca za PAC-3, 53 mjeseca za THAAD i 47 mjeseci za Tomahawk.

Cancian i Park upozorili su da će ti isti projektili "biti ključni i za mogući sukob u zapadnom Pacifiku". "Predratne zalihe već su bile nedostatne", napomenuli su.

Prema njihovoj procjeni, rat s Kinom mogao bi trošiti streljivo još brže nego kampanja protiv Irana. Iako SAD može ponovno usmjeriti snage prema Pacifiku, obnova iscrpljenih zaliha i postizanje željenih razina trajat će godinama.