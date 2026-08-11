Most zvao zastupnike na sastanak, slika sve govori: ''Sada je vrijeme da snose odgovornost"

Predsjednica Centra i saborska zastupnica Marijana Puljak u utorak je kazala da je nakon ekološke katastrofe u Gospiću ''jedina ekološka i sanitarna mjera za spas Hrvatske smjena HDZ-a s vlasti''.

To je, kaže, ''sveti cilj'' prema kojem bi oporba trebala djelovati.

''Nadam se da je građanima isto tako konačno došlo do mozga da HDZ jednostavno truje Hrvatsku. Jedina sanitarna, ekološka mjera za preživljavanje, jedina ekološka mjera da bi Hrvatska prodisala i mogla krenuti naprijed jest smjena HDZ-a s vlasti'', rekla je Puljak.

Oporbu je pozvala da ne gleda svoje pojedinačne stranačke interese jer je HDZ "premrežio cijelu državu" i u sve institucije postavio svoje ljude.

''Evo, u Fondu za zaštitu okoliša imate HDZ-ovca koji ima osam savjetnika. Osam savjetnika nije bilo u stanju reći – pogledaj što se događa u Gospiću'', rekla je Puljak.

Osvrnula se i na poziv gospićkog gradonačelnika Darka Milinovića da se cijela Hrvatska ujedini u, kako je kazao, zaustavljanju ekocida u Gospiću, a naročito o njegovu prijedlogu za formiranje povjerenstva na čijem bi čelu bio premijer Andrej Plenković te kazala da "ne može problem riješiti onaj koji je do problema doveo".

Marijana Puljak Foto: Dnevnik Nove TV

"To što će Andrej Plenković biti na čelu nekog povjerenstva, evo, umrijet ću smijeha. Ponovit ću, jedina je šansa smjena HDZ-a s vlasti'', kazala je Puljak.

Naglasila je da stranku Centar ne zanimaju sastanci na koje je pozvan HDZ, nego ''ozbiljni sastanci na kojima će se razgovarati o rušenju HDZ-a''.

Nije prihvaćena EU direktiva o zaštiti okoliša

Puljak je podsjetila i na Europsku direktivu o zaštiti okoliša istaknuvši da je Europska unija tu direktivu donijela 2024. i da se njome zaštita okoliša uređuje kaznenim pravom. Istaknula je i kako je krajnji rok da Hrvatska implementira tu direktivu u svoje zakonodavstvo bio 21. svibnja ove godine.

''Ta direktiva donijela bi puno strože kazne za sve ove ekocide, dakle ekološke incidente: do 10 godina zatvora za odgovorne osobe i do 40 milijuna eura za tvrtke koje unište okoliš. Ali još važnije od samih kazni, ta direktiva propisuje – obvezuje državu da izgradi kapacitete za prevenciju da se novi Gospić ne bi ponovno dogodio'', kazala je Puljak.

Objasnila je da bi se implementacijom te direktive država obvezala izgraditi kapacitete, osnovati specijalizirane inspekcijske jedinice i uspostaviti sustavno praćenje i učinkovit nadzor nad incidentima.

''To država nije napravila i pokazuje da ju jednostavno nije briga za ekološki kriminal'', zaključila je Puljak.

Most ima prijedloge za oporbu

Most će na sastanku s ostalim klubovima zastupnika u Hrvatskom saboru predložiti da se od predsjednika Sabora zajednički zatraži izvanredna sjednica, a jedini prihvatljivi ishod ekološke katastrofe u Lici je pad Vlade, kazao je u utorak predsjednik Mosta Nikola Grmoja.

"Na zajedničkom sastanku ići ćemo u dva smjera. Prvi je izvanredna sjednica Sabora koju može sazvati predsjednik Republike, ali i predsjednik Sabora ako to od njega zatraže klubovi zastupnika. Uvjeren sam da ćemo se oko toga složiti'', rekao je Grmoja na konferenciji za medije u središnjici Mosta, uoči sastanka u Saboru.

Drugi je smjer izglasavanje nepovjerenja Vladi, koja mora, dodaje, snositi odgovornost za slučaj ilegalnog odlaganja opasnog otpada na području Gospića koji je zagadio vodu, tlo i zrak te ugrozio zdravlje ljudi.

Zvonimir Troskot Foto: Dnevnik Nove TV

''Sada je vrijeme da snose odgovornost. Jedina moguća posljedica ovakve ekološke katastrofe jest pad vlade'', rekao je.

Most će se odazvati sjednici saborskog Odbora za zaštitu okoliša i prirode koji će se održati u petak u Gospiću. No Grmoja smatra da javna saslušanja nisu potrebna.

''Cjelokupna javnost upoznata je s akterima i onime što se događalo. Kolega Troskot iznio je niz dokumenata koji jasno pokazuju tko snosi odgovornost u smislu kaznene i političke odgovornosti'', naglasio je.

Troskot upozorava na azbest

Zastupnik Zvonimir Troskot upozorio je da će, ako se sada ne reagira, određene kompanije iskrcavati azbestne ploče, vrlo vjerojatno na području Hrvatske i Bosne i Hercegovine.

"Ovo je alarmantno stanje. Ljudi Like, sjevernog primorja, zadarskog zaleđa i cijele Hrvatske traže zajedništvo. Zato tražimo izvanrednu sjednicu i opoziv Vlade jer su visokopozicionirani članovi HDZ-a, kao što su župan Petry i bivši glavni državni inspektor Andrija Mikulić, itekako sudjelovali u cijeloj toj priči, direktno ili indirektno'', poručio je Troskot.

Zastupnik Marin Miletić ističe da bi zbog ovog slučaja vlada pala u svakoj uređenoj, demokratskoj zemlji. No premijer Andrej Plenković, smatra Miletić, neće podnijeti ostavku, već će ''nekog drugog baciti pod autobus''.

''Ljudi su se nama javljali i molili da iznesemo njihov problem na nacionalnu pozornicu. Ali ti isti ljudi se plaše, mole nas za anonimnost da ne bi izgubili posao. Mi ne želimo takvu Hrvatsku. Želimo Hrvatsku u kojoj će političari biti nagrađeni od naroda kada rade dobre stvari, ali isto tako kada krše zakon i truju svoj narod, moraju dati ostavku i maknuti se'', rekao je Miletić.