Rama reagirao na kritike nakon izjave iz Srbije o etničkom čišćenju: "Svaki put kad netko u Beogradu kaže glupost..."

Albanski premijer Edi Rama reagirao je na kritike dijela javnosti i političara u svojoj zemlji koji su mu prigovorili da se nije oglašavao nakon skalndaloznih izjava srpske ministrice Snežane Paunović. On je nedavno izjavila da bi, da je imala priliku, 1998. godine etnički očistila Kosovo.

U svom odgovoru, koji je objavio na društvenoj mreži X, Edi Rama je napisao da je Albanija odgovorila srpskoj ministrici kroz institucije.

"Ideja da svaka osoba s javnim glasom, svaka institucija i vlast, mora reagirati na svaku glupost izrečenu na srpskom - čak i od likova za čije je postojanje samo njihova obitelj znala dok nisu izrekli glupost - ideja je koja pokazuje koliko malo oni koji zahtijevaju da znaju zašto ovaj ili onaj nije reagirao poštuju sebe i svoju zemlju! Reagirali smo preko ministra vanjskih poslova, kao što to čini država koja poštuje sebe, i tko god očekuje da se pretvorimo u zbor histerije svaki put kada neki brbljavac u Beogradu iznese gluposti, pogriješio je adresu", napisao je Rama.

Osvrnuo se i na one koji su ga kritizirali.

"Samo pogledajte one koji su reagirali iz Tirane, kako pronalaze mrtvog konja i poziraju za ratničke selfije na prvim crtama, i odmah ćete shvatiti zašto njihova vrsta zaslužuje samo sljedeću rundu sažaljenja, a ako želite biti iskreni, morate pronaći vremena i da ih pročitate", zaključio je.