Srpskoj ministrici zabranjen ulazak na Kosovo nakon skandalozne izjave. Kaže ona: "Čemu nervoza?"

Kosovski ministar unutarnjih poslova izjavio je u utorak da je srpska ministrica Snežana Paunović trajno proglašena personom non grata zbog izjave koju je dala dan ranije kada je rekla da bi, da je bila na čelu Srbije tijekom rata na Kosovu, etnički očistila Kosovo.

Izjava Paunović, ministrice državne uprave i lokalne samouprave, izazvala je ogorčenje na Kosovu, a osudili su je i dužnosnici Europske unije.

"Da sam bila Slobodan Milošević, 1998. godine etnički bih očistila Kosovo i to je najteža kvalifikacija koju sam ikada izgovorila", rekla je Paunović u ponedjeljak tijekom intervjua za beogradsku televiziju.

Milošević je umro 2006. godine tijekom suđenja u Haagu za ratne zločine, uključujući genocid počinjen tijekom raspada socijalističke Jugoslavije 1990-ih godina.

"Donio sam odluku kojom se Snežana Paunović proglašava personom non grata te joj se trajno zabranjuje ulazak u Republiku Kosovo ili tranzit preko njezina teritorija", priopćio je kosovski ministar unutarnjih poslova Xhelal Sveçla, javlja Reuters.

Kosovo je proglasilo neovisnost 2008. godine, a priznaje ga više od 110 država, no Srbija nije među njima. Više od 90 posto stanovništva Kosova čine etnički Albanci, dok Srbi čine oko pet posto. Paunović je i sama rođena na Kosovu.

Pročitajte i ovo novo izvješće Vlasti i institucije u Srbiji i dalje poriču ratne zločine: "Jedna stvar predstavlja opasan presedan"

Povjerenica Europske unije za proširenje Marta Kos osudila je njezine izjave. "U Europi nema mjesta retorici kojom se opravdava, zagovara i veliča etničko čišćenje", poručila je.

Oglasila se na društvenim mrežama

Nakon brojnih kritika i reakcija na njenu objavu, Paunović se kratko oglasila na društvenim mrežama.

"Zanimljivo, na takozvanom Kosovu moju izjavu nazivaju skandaloznom. U moru komentara na mojim profilima pozivaju međunarodnu zajednicu u pomoć, psuju i prijete. Čemu nervoza, ne razumijem.

Dakle, dopušteno je oteti teritorij, ubijati ljude, trgovati organima, rušiti groblja i crkve te uhićivati nedužne, ali je izjava skandal. Mi nikada nismo mislili isto i nikada nećemo. Najlakše vam je ne čitati moje izjave ako vas bole ili plaše. Ja se vas ne bojim, uzalud trošite vrijeme.

Pročitajte i ovo oglasio se i vučić Dok se u Srebrenici obilježava obljetnica genocida, u Srbiji osvanuli sramotni plakati: "Generale, tvojoj majci hvala"

Isto vrijedi i za domaće dušobrižnike koji su jedva dočekali podržati te teroriste u verbalnom obračunu sa mnom. I ne brinite, nikada ne bih ubila nikoga od vas, samo bih vas vratila u matičnu državu Albaniju. Valjda bi vas primili", napisala je.

U odvojenoj objavi oglasila se priopćenjem, rekavši kako stoji iza politike Socijalističke partije Srbije iz devedesetih i poručila da je njezina izjava pogrešno interpretirana.