VIDEO Ukrajina otkrila svoj tajanstveni novi protuzračni projektil

Iza pažljivo osmišljene pozadine ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski otkrio je više od čestitke u povodu ukrajinskog Dana djelatnika obrambene industrije. U videu objavljenom na YouTubeu iza njegovih leđa pojavio se novi domaće razvijen protuzračni projektil, što upućuje na značajan napredak ukrajinskog programa protuzračne obrane u ratnim uvjetima.

U navedenom videu, objavljenom povodom navedenog ukrajinskog praznika, prikazano je više sustava razvijenih od početka ruske invazije u veljači 2022. godine. Među njima su vođena raketa Vilkha, krstareći projektil Neptun, projektil Areion te do sada neviđeni protuzračni presretač.

Iako nije imenovan, oblik projektila podudara se s izložbenim modelima povezanim s uglavnom nepoznatim projektom "Koral", što upućuje na to da je riječ o industrijskom primjerku, a ne samo o konceptu.

Dizajn tog projektila oslanja se na već provjerene podsustave – raketni motor, glavu za navođenje, motore za impulsne korekcije, inercijski navigacijski sustav te blizinski upaljač na radijskom ili laserskom načelu – kako bi se ubrzao razvoj i smanjio tehnički rizik, piše portal Defense Blog.

Ukrajinska nadležna tijela nisu objavila službenu oznaku tog projektila, njegov domet, stanje ispitivanja ni eventualni ulazak u operativnu uporabu. Raniji prikazi upućuju na domet od približno 30 do 50 kilometara te zamjenu sovjetskih sustava Buk i S-300PT.

Ako se to potvrdi, projektil pripada srednjem dometu, namijenjen je zaštiti postrojbi, infrastrukture i pozadinskih područja od zrakoplova, krstarećih projektila i dijela bespilotnih letjelica, uz naglasak na brzoj reakciji, upravljivosti i povezivanju sa suvremenim senzorima.

Navedeni projektil zasad ostaje tajan, bez potvrde o serijskoj proizvodnji ili bojevim ispitivanjima, no upućuje na značajan napredak ukrajinske obrambene industrije.