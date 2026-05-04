Žestoki politički rat u SAD-u: Naveliko se prekrajaju izborne jedinice

Zahtjev američkog predsjednika Donalda Trumpa da države pod vodstvom republikanaca prekroje svoje izborne jedinice kako bi pomogle stranci da zadrži kontrolu nad Kongresom na parlamentarnim izborima u studenom pokrenuo je nacionalnu bitku oko prekrajanja izbornih jedinica.

Bitka je počela prošlog srpnja kada su republikanci u Teksasu, najmnogoljudnijoj državi pod vodstvom republikanaca, poslušali Trumpov poziv da izglasaju novu kartu izbornih jedinica s ciljem preotimanja pet zastupničkih mandata koje drže demokrati u Zastupničkom domu američkog Kongresa.

Kalifornija, najveća država pod vodstvom demokrata, odgovorila je vlastitim prekrajanjem izbornih jedinica. Druge savezne države, predvođene i republikancima i demokratima, slijedile su taj primjer.

Do sada su republikanci usvojili karte izbornih jedinica koje povećavaju njihovu prednost za 13 zastupničkih mandata u pet država, dok su demokrati stekli prednost za 10 mandata u tri države, iako bi neke od novih karata još uvijek mogle pasti na sudu.

U procesu, koji se na engleskom naziva redistricting, granice izbornih jedinica diljem Sjedinjenih Država prekrajaju se kako bi odražavale promjene koje pokaže nacionalni popis stanovništva koji se provodi svakih deset godina. Prekrajanje se tradicionalno provodi u državnim parlamentima jednom u desetljeću, ali može i češće.

Povijesna odluka Vrhovnog suda

Povijesna odluka Vrhovnog suda SAD-a o biračkim pravima od 29. travnja mogla bi potaknuti još nekoliko država da iscrtaju nove karte uoči tzv. međuizbora (na polovici mandata američkog predsjednika) u studenom, na kojima se bira čitav Zastupnički dom američkog Kongresa i otprilike trećina Senata.

Vrhovni sud SAD-a tom je odlukom poništio bit ključne odredbe Zakona o biračkim pravima, čime je manjinama otežano osporavanje izbornih karata kao rasno diskriminatornih prema tom povijesnom zakonu o građanskim pravima, što predstavlja pobjedu za republikance u Louisiani i administraciju predsjednika Donalda Trumpa.

Sud je u presudi donesenoj sa šest glasova prema tri, koju su omogućili konzervativni suci, blokirao kartu koja je Louisiani dala drugu izbornu jedinicu s afroameričkom većinom.

Republikanci su osvojili većinu u Zastupničkom domu 2024. godine s razlikom od samo tri zastupnička mandata, pa bi se svaka izborna jedinica mogla pokazati presudnom.

Anketa Ipsosa za Reuters pokazala je da 75 posto Amerikanaca, uključujući 65 posto Afroamerikanaca, smatra da rasa ne bi trebala biti čimbenik pri iscrtavanju karata, ali oko polovice ispitanika, i oko 60 posto Afroamerikanaca, smatra da zajednice koje dijele karakteristike poput rase trebaju biti zastupljene u istoj izbornoj jedinici.

Situacija po državama

Vrhovni sud SAD-a otvorio je početkom prosinca put za novu republikansku kartu izbornih jedinica u Teksasu koja cilja na pet mandata u rukama demokrata. Odluka suda donesena sa šest glasova prema tri, uz neslaganje tri liberalne sutkinje, poništila je presudu nižeg suda koja je zaključila da karta vjerojatno diskriminira manjinske birače.

Republikanski guverner Teksasa Greg Abbott potpisao je kartu u kolovozu. Nekoliko tjedana ranije više od 50 demokratskih zastupnika pobjeglo je iz države, privremeno sprječavajući glasanje, ali su se na kraju vratili. Republikanci već kontroliraju 25 od 38 mandata Teksasa u Zastupničkom domu američkog Kongresa prema karti koju su sami skrojili 2021. godine.

Republikanski guverner Floride Ron DeSantis iscrtao je novu kartu s ciljem preotimanja četiri zastupnička mjesta u rukama demokrata i sazvao posebnu sjednicu državnog parlamenta krajem travnja, kada ju je republikanska većina izglasala.

Demokrati su obećali osporiti kartu na sudu, pozivajući se na odredbu državnog ustava koja parlamentu zabranjuje prekrajanje izbornih jedinica isključivo radi pogodovanja političkoj stranci (engl. gerrymandering). Republikanci već kontroliraju 20 od 28 mjesta u toj državi, nakon što su DeSantis i parlament 2022. godine usvojili novu kartu koja je preotela četiri demokratska mandata.

Nakon što je Vrhovni sud SAD-a 29. travnja utvrdio da je izborna karta Louisiane neustavan primjer rasno pristranog prekrajanja izbornih jedinica, republikanski guverner Louisiane Jeff Landry suspendirao je u četvrtak državne stranačke predizbore za Zastupnički dom američkog Kongresa. Odgoda će dati priliku republikanskoj većini da iscrta novu kartu koja uklanja barem jednu, a možda i obje demokratske izborne jedinice s afroameričkom većinom.

Republikanci trenutačno drže četiri od šest zastupničkih mandata te države, u kojoj Afroamerikanci čine oko trećinu birača. Demokratski birači, skupine za građanska prava i demokratski kandidat za Zastupnički dom Kongresa podnijeli su tužbe protiv Landryjeve odluke, tvrdeći da je prekoračio ovlasti. Landry je na društvenim mrežama odgovorio da Louisiana samo poštuje zakon.

Republikanski guverneri Alabame, Južne Karoline i Tennesseeja jasno su u petak dali do znanja da će pokušati progurati kongresne karte koje idu u prilog njihovoj stranci uoči izbora u studenome.

Alabama, u kojoj afroamerički birači čine četvrtinu biračkog tijela, trenutačno po sudskoj odluci ima dvije izborne jedinice s afroameričkom većinom od ukupno sedam. Obje drže afroamerički demokrati. Alabama će također razmotriti odgodu predizbora i nakon odluke Vrhovnog suda SAD-a odmah je podnijela hitne zahtjeve tom sudu da joj dopusti povratak na stariju kartu sa samo jednom izbornom jedinicom s afroameričkom većinom.

Guverner Južne Karoline Henry McMaster rekao je da bi državni parlament trebao razmotriti novu kartu. Jedino demokratsko zastupničko mjesto Južne Karoline u Kongresu predstavlja dugogodišnji zastupnik Jim Clyburn iz izborne jedinice s afroameričkom većinom koja uključuje dijelove glavnog grada Columbije.

Guverner Tennesseeja Bill Lee također je sazvao posebnu sjednicu državnog parlamenta radi revizije izborne karte za američki Kongres. Cilj je razbijanje jedine demokratske izborne jedinice sa središtem u većinski afroameričkom Memphisu.

Republikanska većina u parlamentu Sjeverne Karoline odobrila je u listopadu novu izbornu kartu skrojenu za preotimanje jednog demokratskog mandata, što bi republikancima dalo kontrolu nad 11 od 14 zastupničkih mandata te savezne države u Zastupničkom domu Kongresa unatoč tome što je to swing država. Prema državnom zakonu, demokratski guverner Josh Stein nije imao utjecaja na proces.

Republikanski guverner Missourija Mike Kehoe potpisao je u rujnu novu izbornu kartu koja je ukinula jedan demokratski mandat u Kansas Cityju, dajući svojoj stranci prednost u utrci za sedam od osam kongresnih mandata u državi. Protivnici pokušavaju iznuditi referendum o karti, dok je nekoliko organizacija podnijelo tužbe osporavajući njezinu zakonitost.

Specifičnost zakona države Ohio nalagala je novu izbornu kartu za 2026. godinu jer je prethodna odobrena bez demokratskih glasova. Državno povjerenstvo za prekrajanje izbornih jedinica, koje uključuje pet republikanaca i dva demokrata, jednoglasno je u listopadu odobrilo kompromisnu kartu koja je povećala izglede republikanaca za preotimanje dva demokratska mandata, ali nije otišla toliko daleko koliko su se demokrati pribojavali. Republikanci drže 10 od 15 zastupničkih mjesta te savezne države u Kongresu.

Republikanski Senat u Indiani odbio je novu kartu usmjerenu na preotimanje jedina dva demokratska mandata, što je rijedak primjer otpora Trumpu u redovima njegove vlastite stranke. Republikanci kontroliraju sedam od devet zastupničkih mandata Indiane u Kongresu.

Republikanci u Kansasu odustali su od Trumpova pokušaja prekrajanja kongresne karte nakon što je predsjednik tamošnjeg Zastupničkog doma, republikanac Dan Hawkins, u siječnju izjavio da nema dovoljno podrške za nadglasavanje prijetnje vetom demokratske guvernerke Laure Kelly. Republikanci već drže tri od četiri mandata Kansasa u američkom Zastupničkog domu.

U Kaliforniji su birači premoćno odobrili novu kartu koju podržavaju guverner Gavin Newsom i demokratski zastupnici, skrojenu tako da preotme čak pet kalifornijskih mandata republikancima kao izravan odgovor Teksasu. Demokrati trenutačno drže 43 od 52 izborne jedinice u toj državi.

Sudac u New Yorku naredio je u siječnju državnom neovisnom povjerenstvu za prekrajanje izbornih jedinica da ponovno iscrta republikansku jedinicu na Staten Islandu, što demokratima pruža priliku za preotimanje mandata u studenome. Međutim, konzervativna većina Vrhovnog suda SAD-a stavila je tu odluku na čekanje 2. ožujka. Demokrati drže 19 od 26 zastupničkih mjesta te države u Kongresu, a guvernerka Kathy Hochul obećala je novu izbornu kartu, iako zakoni New Yorka to ne dopuštaju do 2027. godine.

Birači u Virginiji odobrili su u travnju novu kartu koju su iscrtali demokrati, a koja bi mogla preoteti četiri republikanska mandata. Međutim, nova karta i dalje je predmet prigovora republikanaca koji tvrde da demokratski zastupnici nisu poštovali zakon pri odobravanju referenduma. Vrhovni sud države ostavio je na snazi nalog nižeg suda kojim se blokira potvrda rezultata dok razmatra republikanske tvrdnje. Promijenjene granice vjerojatno će rezultirati time da demokrati osvoje 10 od 11 mandata u studenom, što je porast u odnosu na njihovu trenutačnu prednost od šest prema pet.

Državni sudac u Uti odbio je kartu koju su iscrtali republikanci kao nezakonito pristranu i uveo alternativu koja bi mogla jedan od četiri republikanska mandata iz te savezne države prebaciti demokratima.

Demokrati u Marylandu progurali su u veljači u donjem domu državnog parlamenta novu kartu koja cilja na jedini republikanski mandat u toj državi, što su podržali demokratski guverner Wes Moore i nacionalni stranački čelnici. Demokrati drže ostalih sedam mandata Marylanda u Zastupničkom domu Kongresa. No predsjednik državnog Senata, demokrat Bill Ferguson, usprotivio se zakonu, što će vjerojatno zaustaviti taj pokušaj.