Znanstvenici u skrivenim azijskim špiljama otkrili dosad nepoznate vrste: "Tek smo zagrebali površinu"

Vapnenačke špilje u Kambodži, koje su još uvijek velikim dijelom neistražene, protežu se tisućama kilometara. U njima žive brojne neotkrivene vrste koje ne postoje nigdje drugdje na Zemlji.

Novo istraživanje u sjeverozapadnoj pokrajini Battambang otkrilo je niz vrsta koje su dosad bile nepoznate znanosti. Među njima su tirkizna zmija iz skupine ljutica, leteća zmija, nekoliko vrsta gekona te dvije vrste sitnih puževa i dvonožaca.

Otkrivena vrsta zmije u Kambodži Foto: Fauna & Flora

Zmija i tri novootkrivene vrste gekona još su u postupku službenog imenovanja i znanstvene obrade. Ostale vrste već su potvrđene tijekom istraživanja bioraznolikosti koje je obuhvatilo 64 špilje na 10 brda između studenoga 2023. i srpnja 2025. godine.

"Svaka lokacija je otok evolucije"

Svako brdo i svaka špilja u kambodžanskom krškom krajoliku izolirani su od drugih. Takav teren nastaje raspadanjem stijena i karakteriziraju ga špilje, podzemni tokovi i vrtače. Svaka lokacija funkcionira kao svojevrsni "otok evolucije", s vlastitim skupom vrsta prilagođenih specifičnim uvjetima. To navodi britanska organizacija za zaštitu prirode Fauna & Flora, koja je vodila istraživanje u suradnji s kambodžanskim Ministarstvom okoliša i stručnjacima s terena, piše CNN.

"Možete to zamisliti kao niz zasebnih primjera bioraznolikosti, gdje priroda iznova provodi isti eksperiment, ali neovisno na svakoj lokaciji", rekao je evolucijski biolog Lee Grismer sa sveučilišta La Sierra u Kaliforniji.

"Analiziramo DNK vrsta s različitih lokacija kako bismo vidjeli kako se taj proces odvijao. Neke vrste su slične, neke se razlikuju, a iz toga možemo zaključiti koji čimbenici utječu na njihov razvoj", dodao je.

Primjerice, tijekom terenskog rada 2024. istraživači su identificirali jednu vrstu gekona Cyrtodactylus kampingpoiensis. No otkrili su četiri različite populacije koje su se razvijale na različite načine. "Ako želimo zaštititi bioraznolikost na ovom planetu, moramo znati što sve postoji. Ne možemo zaštititi nešto za što ne znamo da postoji", rekao je Grismer.

Tijekom istraživanja zabilježene su i globalno ugrožene vrste, poput sundskog pangolina, zelenog pauna te dugorepog i sjevernog svinjorepog makakija.

Tim organizacije Fauna & Flora u Kambodži vodio je biolog Pablo Sinovas, a istraživači su danju proučavali teren, a noću tražili životinje poput zmija i gekona, kada su najaktivnije.

"Još je puno prostora za istraživanje"

"Na teren smo izlazili nakon zalaska sunca i satima se kretali po oštrom, stjenovitom području s lampama. Pregledavali smo pukotine, špilje, stijene, grane i vegetaciju. Praktički sve. Bilo je to poput velike potrage", rekao je Sinovas.

Neke špilje u regiji dom su i do milijun šišmiša. Ipak, istraživači nisu ulazili u njih špilje zbog zdravstvenih razloga.

"Ima još puno prostora za istraživanje. Tek smo zagrebali površinu kada je riječ o vrstama koje tek treba otkriti", rekao je Sinovas.

Osim što su staništa brojnih vrsta, mnoge špilje koriste se i kao svetišta, mjesta za meditaciju i druge rituale, a posjećuju ih i turisti i hodočasnici. Unatoč tome, krški ekosustavi suočeni su s prijetnjama. Među njima su nekontrolirana eksploatacija kamena za proizvodnju cementa, prekomjerni turizam, lov, sječa šuma i požari.

"Potražnja za cementom raste, a vapnenac iz krških područja važna je sirovina. No ako uništite područje u kojem žive određene vrste, a one ne postoje nigdje drugdje, postoji realna opasnost od njihova izumiranja – čak i prije nego što ih znanost uspije opisati", upozorio je Sinovas.

Dodao je da surađuju s vlastima kako bi se ta područja bolje zaštitila. Razmatra se i dodjela posebnog statusa zaštite kako bi se očuvala u budućnosti.