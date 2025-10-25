Trump sprema novo neugodno iznenađenje za Rusiju

Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa pripremila je paket dodatnih sankcija usmjerenih na ključne sektore ruskog gospodarstva, spremnih za aktivaciju ako Vladimir Putin nastavi odugovlačiti s okončanjem rata u Ukrajini, doznaje Reuters od američkog dužnosnika i još jednog izvora upoznatog sa situacijom.

Prema istim izvorima, američki dužnosnici poručili su europskim partnerima da podržavaju ideju korištenja zamrznute ruske imovine za kupnju američkog oružja namijenjenog Kijevu.

Dva dužnosnika iz Washingtona potvrdila su da su unutar administracije već započeli razgovori o mogućnosti upotrebe ruske imovine u SAD-u za financiranje ukrajinskih ratnih napora.

Iako zasad nije poznato hoće li Bijela kuća uskoro povući neki od tih poteza, činjenica da su takve opcije spremne pokazuje kako administracija raspolaže precizno razrađenim instrumentima za dodatno pojačavanje pritiska na Moskvu.

Podsjetimo, Trump je prije tri dana, prvi put otkako se u siječnju vratio na vlast, uveo sankcije Rusiji.

Trump čeka ruski odgovor

Trump nastoji sebe pozicionirati kao globalnog mirotvorca, no priznaje da se pokazalo kako je zaustavljanje rata u Ukrajini – koji traje već više od tri godine – znatno teži zadatak nego što je isprva mislio.

Europski saveznici, zatečeni njegovim izmjenama tonova između popustljivosti i oštrine prema Putinu, nadaju se da će Washington zadržati pritisak na Moskvu, a i sami razmatraju odlučnije mjere.

Visoki američki dužnosnik rekao je Reutersu kako bi volio da upravo europski partneri naprave sljedeći veliki korak prema Rusiji, bilo kroz nove sankcije ili carinske mjere.

Drugi izvor iz administracije otkriva da će Trump vjerojatno pričekati nekoliko tjedana kako bi procijenio Putinov odgovor na sankcije uvedene prije tri dana, koje su pogodile naftne divove Lukoil i Rosneft. Taj potez podigao je cijene nafte za više od dva dolara i natjerao velike kineske i indijske kupce da potraže alternativne izvore.

Na udaru banke i naftna infrastruktura

Prema informacijama iz Washingtona, dio dodatnih sankcija koje su već pripremljene usmjeren je na ruski bankarski sektor i infrastrukturu za transport nafte.

Prošlog su tjedna ukrajinski dužnosnici dostavili Americi nove prijedloge, uključujući mjere kojima bi se prekinule sve veze ruskih banaka s međunarodnim sustavom temeljenim na dolaru. Još nije jasno koliko ozbiljno američka administracija razmatra te prijedloge.

U isto vrijeme u američkom Senatu ponovno su oživjeli napori za donošenje dugo odgađanog dvostranačkog zakona o sankcijama.

Izvor iz administracije tvrdi da je Trump otvoren za podršku tom paketu, ali napominje da se takav potez vjerojatno neće dogoditi tijekom ovog mjeseca. Ministarstvo financija odbilo je komentirati te navode.

Vladimir Putin i Donald Trump (Foto: AFP) Foto: Afp

Signali mogućeg diplomatskog pomaka

Kiril Dmitrijev, posebni izaslanik ruskog predsjednika Vladimira Putina, izjavio je kako vjeruje da su Rusija, SAD i Ukrajina blizu diplomatskog rješenja. S druge strane, glasnogovornica ukrajinskog veleposlanstva u Washingtonu, Halyna Yusypiuk, pozdravila je najnovije američke sankcije.

"Demontaža ruskog ratnog stroja najhumaniji je put prema okončanju rata", napisala je u e-poruci. Odluka o sankcijama stigla je nakon turbulentnog tjedna u američkoj politici prema Ukrajini.

Trump je prošlog tjedna telefonski razgovarao s Putinom i najavio njihov susret u Budimpešti, što je izazvalo iznenađenje u Kijevu. Dan kasnije u Washingtonu se sastao s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, gdje su američki dužnosnici navodno inzistirali na tome da Ukrajina pristane na teritorijalne ustupke u Donbasu.

Arhiva, Donald Trump i Vladimir Putin na APEC-u (Foto: AFP) Foto: Afp

Zelenski je to kategorički odbio, a Trump je sa sastanka otišao s idejom da se sukob zamrzne na postojećim linijama bojišta.

Ubrzo nakon toga Rusija je poslala diplomatsku notu Washingtonu ponavljajući svoje ranije mirovne uvjete. No nekoliko dana kasnije Trump je izjavio kako je sastanak s Putinom otkazan jer mu se "jednostavno nije činio ispravnim".

Dmitrijev je za CNN ustvrdio kako sastanak nije otkazan, već samo odgođen.