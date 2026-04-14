VIDEO Nizozemski kralj i kraljica stigli u Bijelu kuću: Kamere uhvatile neugodan trenutak

Američki predsjednik Donald Trump ugostio je u ponedjeljak u Bijeloj kući nizozemskog kralja Willema-Alexandera i kraljicu Máximu. Društvenim mrežama brzo se proširio jedan detalj sa zajedničke fotografije.

Nizozemska kraljevska obitelj nije bila u službenom državnom posjetu, no njihov plan boravka u SAD-u uključivao je večeru u Bijeloj kući s Trumpom i prvom damom Melanijom.

Trump i Melania pozdravljaju kralja Willema-Alexandera i kraljicu Maximu - 2 Foto: AP Photo/Manuel Balce Ceneta/via Guliver

"Hvala vam što ste nas ugostili", rekao je kralj nakon što su se rukovali s Trumpom i Melanijom. Službena snimka pokazuje kako su kralj i kraljica nekoliko trenutaka zbunjeno pokušavali shvatiti gdje trebaju stati za fotografiranje, prije nego što su ih naposljetku uputili da stanu s Trumpove desne strane, prelazeći s mjesta gdje su prvotno stajali bliže Melaniji.

President Donald J. Trump and the First Lady welcome King Willem-Alexander and Queen Máxima of the Netherlands to the White House. 🇺🇸🇳🇱 pic.twitter.com/QDu0krH96t — The White House (@WhiteHouse) April 14, 2026

Nije trebalo dugo čekati za komentare s društvenih mreža. Jedan je korisnik na X-u napisao: "Kralj Willem-Alexander i kraljica Máxima odbili su stati pokraj Melanije Trump tijekom prijema u Bijeloj kući! Koji je pravi razlog? Protokol ili skrivena napetost?"

"Kralj ne zna gdje treba stati", našalio se drugi, dok su dodali i da je "Kralj Willem-Alexander napravio pravu stvar promijenivši poziciju – kako bi njegova supruga, kraljica Máxima, stajala s njegove desne strane".

Prema podacima koje je objavila Nizozemska, posjet završava u srijedu, 15. travnja. Kraljica Máxima izazvala je brojne reakcije i prošle godine, kad se pokrenula rasprava je li tijekom susreta s Trumpom ismijavala američkog predsjednika.

"Transatlantski odnosi između SAD-a i Kraljevine Nizozemske važni su za našu sigurnost i prosperitet. SAD je ključni saveznik unutar NATO-a. Gospodarske veze između naših dviju zemalja snažne su i raznolike", naveli su na službenim stranicama.

"Posjet je prilika da se obilježe duboke povijesne i kulturne veze između Kraljevine Nizozemske i SAD-a, u godini kada SAD slavi 250. obljetnicu neovisnosti", dodali su.