Američki predsjednik Donald Trump održao je konferenciju za novinare u Bijeloj kući.

Na pitanje novinara je li dogovor između Washingtona i Kijeva o mineralima propao, Trump je rekao da nije.

"Ne mislim da je propao, to je sjajan dogovor za nas."

Također smatra da bi ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski trebao pokazati više zahvalnosti.

"Mislim da bi trebao bi biti zahvalniji," poručio je Trump, prenosi Sky News.

Pohvalio Europu

Spomenuo je Europu i dodao da je posljednjih dana razgovarao s četiri premijera i pet predsjednika iz Europe.

"Sklopit ćemo dogovore sa svima, uključujući Europu i europske države, dobri su to ljudi. Većinu ih poznajem, to su moji prijatelji, čelnici različitih zemalja, žele da se to riješi", rekao je Trump.

Nekoliko trenutaka prije nego što je to rekao, Trump je istaknuo da je Europa trebala dati više od SAD-a za pomoć Ukrajini.

Trump je nekoliko puta kritizirao Europu, tvrdeći da nije platila pravedan udio za podršku Ukrajini.

