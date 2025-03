Sve dulji svijetli dio dana, sunce i porast topline potiče prirodu na buđenje - prije nego zazeleni, procvjetat će drveće i voćke, a i mi ćemo zimske jakne sve češće ostavljati u ormaru. Ovaj tjedan, barem do vikenda neće nam trebati ni kišobrani. Nalazimo se u polju visokog tlaka, pod utjecajem anticiklone, atmosfera je stabilna, a vrijeme sunčano. Tek za vikend očekuje nas nešto promjenjivije, rijetko gdje uz poneku kap kiše, a one ozbiljnije ne bi trebalo biti sve do sljedećeg ponedjeljka, ukoliko se u atmosferskim kretanjima zračnih masa do tad nešto ne promijeni.



Jutro će u većini zemlje biti vedro, a s obzirom na to i da smo tek na početku ožujka, vedrina će nam još jednom donijeti i hladnoću pa je u kopnenim krajevima moguć slab mraz, a lokalno i kratkotrajna magla. Značajnijeg vjetra neće biti, dok će na moru ujutro i prijepodne još ponegdje puhati umjerena, a rijetko gdje i jaka bura. Jutarnja temperatura, u unutrašnjosti od -5 do -1, a na Jadranu od 4 do 8 stupnjeva.



Poslijepodne će prevladavati sunčano i neće biti hladno, dapače, danju dosta ugodno u središnjoj Hrvatskoj uz temperaturu oko 13, 14 stupnjeva.



Slično očekuje i Slavoniju i Baranju. Cijeli dan sunčano, a nakon jutarnje hladnoće, ipak toplije vrijeme poslijepodne. Temperatura, najčešće od 12 do 14 stupnjeva.



I na sjevernom Jadranu i u gorskoj Hrvatskoj će prevladavati sunčano. Na moru često i potpuno vedro. Ujutro bura, a od sredine dana puhat će ponegdje slab ili umjeren sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura, u gorju oko 10, a na sjevernom Jadranu i 15, 16 stupnjeva.



Još jedan sunčan dan očekuje i Dalmaciju. Kao i na sjeveru, ujutro će mjestimice biti malo bure, dok će danju puhati sjeverozapadnjak i ponegdje jugozapadnjak. Dnevni maksimum temperature bit će između 15 i 17 stupnjeva.

Vrijeme idućih dana

A upravo 17 pa i 18 su vrijednosti koje od sredine tjedna možemo očekivati i u kopnenim krajevima. Vrijeme će biti stabilno, sunčano, danju ugodno toplo, samo će jutra ipak, još neko vrijeme ostati hladna. Ponegdje će pri tom biti slabog mraza, a lokalno i kratkotrajne magle.



Sunčano će se zadržati i na Jadranu. Uglavnom uz slab, rijetko i umjeren vjetar s mora. Jutarnja temperatura će biti između 6 i 9, a najviša dnevna pred vikend ponegdje možda već i 20 stupnjeva. U svakom slučaju na moru sunčano i ugodno toplo.



Nakon sunca, za vikend promjenjivije, malo oblačnije, ponegdje na Jadranu i predjelima uz Jadran moguće i uz kap kiše, no za sad se ona ozbiljnija ne očekuje. No zadržat će se toplo.

