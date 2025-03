Ivana Petrović žestoko po čelniku europske države: "Ja stvarno ne znam što on radi"

Novinarku i urednicu vanjske politike Dnevnika Nove TV Ivanu Petrović stopiranje hrvatskog pristupanja OECD-u nije iznenadilo, a dodala je da je isti carinski rat SAD-a i EU pogodio i Rumunjsku i Bugarsku, ali je Hrvatska po pitanju pristupanja OECD-u ipak došla dalje od ovih dviju država.

"Mislim da nije razlog isključivo Trumpovo najavljivanje carina prema EU, ni posljednja, Bidenova administracija, nije bila sklona i pokušavala je tako nešto, samo je to prolazilo ispod radara. Znam po tome jer ljudi u Ministarstvu vanjskih poslova, ljudi s ekspertnim znanjima, koji rade s OECD-om, su se prošle godine vratili s konzultacija u Washingtonu, kada nije bilo Trumpa, i upozorili su politiku da se tako nešto može dogoditi", objasnila je vanjskopolitička novinarka Dnevnika Nove TV Ivana Petrović.

Ivana Petrović, Marija Miholjek i Saša Kopljar Foto: DNEVNIK.hr

"Ne treba se to shvaćati tragično. Treba raditi, treba osmisliti neku strategiju, treba ojačati veleposlanstvo u Washingtonu, dakle poslati još više diplomata sa specifičnim znanjima i onih koji će znati komunicirati s novom administracijom, takozvanih mladih konzervativaca, i pokušati riješiti naše bilatelarne probleme", ističe Ivana Petrović.

Dodala je i kako je kongresnik David Joyce, s kojim je razgovarala, objasnio razloge zbog kojeg je propalo ukidanje dvostrukog oporezivanja između Hrvatske i SAD-a.

"Nije bilo do nas. Meni je jako žao jer se na tom sporazumu jako dugo radilo i kvavo se radilo, a to sada tako stoji. Hoće li doći na red u Kongresu u Trumpovoj administraciji, ja to ne znam, ali vidim da kongersnik Joyce nije bio optimist. Sve je moguće. Ako do toga ne dođe, neće to biti jer Trump ima nešto protiv Hrvatske, nego čisto zato što on ima svoje principe i on će ih na taj način braniti", objasnila je Petrović.

Smatra i da bi bilo vrlo bitno ojačati Inicijativu tri mora kako ona ne bi "potpuno umrla" jer je Hrvatska nositelj te inicijative, zajedno s Poljskom, a podržava je i američka administracija, kao i Atlansko vijeće.

Analiza Ivane Petrović - 1 Foto: DNEVNIK.hr

Mir u Ukrajini

Na pitanje kolike su šanse da europski napori za mir u Ukrajini urode plodom, Ivana Petrović je kazala da se to ne može riješiti bez Sjedinjenih Država.

"EU jako kasni. Ona je jako dugo spavala, nije poduzimala ništa, u taj prostor su uletili Britanci. Jesu li oni uletili sami za sebe ili kao Trumpov most prema EU, mogu samo nagađati, ali su uletili i dobili su ugovor na 100 godina. Taj ugovor je vrlo načelan, to je popis dobrih želja, a pažljivo sam ga čitala. Kako je govorio lord Owen - 'vrag je u detaljima'. Mislim da sklapati stogodišnji ugovor s Velikom Britanijom, Ukrajini baš i nije pametno, ali što je tu je", komentirala je Ivana Petrović.

U nastavku je objasnila da je francuski predsjednik Emmanuel Macron na neki način preuzeo vodstvo EU te da, zajedno s britanskim premijerom, pozicionira svoju zonu utjecaja u Ukrajini.

"Na te samite se, koliko vidimo, pozivaju samo odabrani", dodala je Petrović, a onda žestoko kritizirala poljskog premijera Donalda Tuska.

Analiza Ivane Petrović - 3 Foto: DNEVNIK.hr

"Poljska predsjeda Europskom unijom. Ja stvarno ne znam što radi premijer Tusk. Tim više što je predsjedatelj zemlje koja ima unutar EU najsnažnije i najjasnije definirane transatlantske odnose s Washingtonom. On nije sazvao niti jedan samit", komentirala je Petović.

Prema njezinoj ocjeni, Macron na ovaj način "buši" Weimarski trokut, koji je savez Francuske, Njemačke i Poljske nastao 1991. kako bi se Poljskoj pomogla tranzicija iz komunističkog u demokratski sustav. Taj savez je, objasnila je, imao samo diplomatski, ali ne i geostrateški okvir.

"Agresijom na Ukrajinu je on dobio geostrateški okvir i meni se čini da on na neki način to dezavuira jer je forte budućeg njemačkog kancelara Merza širenje Weimarskog trokuta kao nekakve stožerne geopolitičke snage Europske unije", zaključila je Petrović.

"Tu svatko igra nešto za sebe, a najlošije jest to da je Macron nedavno sazvao samit svih kao zemalja članica, ali je isključio Mađarsku i Slovačku. I to je greška. To su zemlje članice i one moraju biti za stolom. One često iznose stavove s kojima se mi ne slažemo, ali stol postoji zato da se uvjere u suprotno", kaže novinarka te objašnjava da je jedna od posljedica toga Orbanova najava da će blokirati sve odluke Vijeća.

Ova situacija je razotkrila, kaže Petrović, da niti Bidenova administracija, niti EU, od početka agresije na Ukrajinu uopće nisu imale otvorene neslužbene diplomatske kanale s Moskovm.

"Netko je morao s Moskvom početi razgovarati. Imali su Mađarsku i Slovačku i nitko nije bio toliko pametan da kaže: gle, imamo Fica i Orbana, ajmo s njima probati razgovarati da probamo nešto napraviti", rekla je Petorvić i dodala da smatra da se situacija u Ukrajini bez SAD-a ne može riješiti te da u to trebaju biti uključene Sjedninjene Države, EU, Ukrajina i Rusija.

