Ništa od vjetroelektrana u SAD-u, Trump plaća milijardu dolara francuskoj tvrtki da ih ne gradi: "To nema nikakvog smisla"

Sjedinjene Američke Države odlučile su potrošiti gotovo milijardu dolara javnog novca, kako bi zaustavile razvoj dviju vjetroelektrana na moru i umjesto toga potaknule ulaganja u naftu i plin. Naime, administracija Donalda Trumpa postigla dogovor s francuskom energetskom kompanijom TotalEnergies o odustajanju te tvrtke, uz spomenutu naknadu, od projekata izgradnje vjetroelektrana uz obale New Yorka i Sjeverne Karoline.

Nakon ranijih pokušaja blokiranja naprednijih projekata za iskorištavanje energije vjetra, američke vlasti sada zaustavljaju projekte u najranijim fazama obustavom dozvola i isplatom naknada investitorima kako bi od njih odustali.

Preusmjeravanje ulaganja u fosilna goriva

Američko ministarstvo pravosuđa vratit će gotovo milijardu eura kompaniji TotalEnergies, pokrivajući troškove koncesija. Ti napušteni projekti trebali su proizvoditi više od 4 gigavata električne energije, piše CNN.

Umjesto toga, izvršni direktor Patrick Pouyanné potvrdio je da će sredstva biti usmjerena u izgradnju postrojenja za ukapljeni prirodni plin u Teksasu te u proširenje naftnih i plinskih projekata u SAD-u, uključujući eksploataciju škriljevca.

"S obzirom na to da razvoj morskih vjetroelektrana nije u interesu zemlje, odlučili smo odustati od njihova razvoja u Sjedinjenim Državama, u zamjenu za povrat naknada za koncesije. Ta će ulaganja pridonijeti opskrbi Europe prijeko potrebnim ukapljenim prirodnim plinom iz SAD-a te osigurati plin za razvoj podatkovnih centara u SAD-u“, izjavio je izvršni direktor TotalEnergiesa Patrick Pouyanné u priopćenju koje prenosi CNN.

Kritičari osporavaju taj potez i obrazloženja

Američki ministar unutarnjih poslova Doug Burgum ponovio je tvrdnje da su vjetroelektrane na moru "jedan od najskupljih" oblika energije i da su nepouzdane.

"Pozdravljamo predanost TotalEnergiesa razvoju projekata koji osiguravaju pouzdanu i pristupačnu energiju kako bi se smanjili mjesečni računi Amerikanaca, uz istodobno osiguravanje stabilne osnovne opskrbe energijom danas i u budućnosti", rekao je Burgum u priopćenju koje isto tako prenosi CNN.

Kritičari osporavaju takve tvrdnje, ističući da energija vjetra nema troškove goriva i koristi unaprijed dogovorene cijene, za razliku od promjenjivih cijena fosilnih goriva.

"To nema nikakvog smisla"

Ekonomski analitičari upozoravaju da bi odluka mogla produbiti nestašicu električne energije dok potražnja za njom raste zbog podatkovnih centara i elektrifikacije, osobito u državama srednjeg Atlantskog područja SAD-a.

"zapravo će uzrokovati daljnji energetski manjak u našoj zemlji i povećati troškove energije, osobito duž istočne obale. Da sadašnja administracija to prekida nema nikakvog smisla", izjavila je Elizabeth Klein, bivša direktorica američkog Ureda za upravljanje energijom oceana, piše CNN.

U međuvremenu američka industrijska udruga Oceantic Network također upozorava na rast cijena, što bi moglo dodatno opteretiti potrošače.