Kaos na Bliskom istoku: Trump tvrdi jedno, Iran drugo, Izrael nastavlja s napadima

Veliki broj stradale djece Broj djece poginule u Iranu od početka američko-izraelskog rata 28. veljače porastao je na 208, rekao je čelnik iranske hitne službe Jafar Miadfar, koji je istaknuo da je 168 djece stradalo u američkom raketnom napadu na žensku školu u gradu Minabu na početku rata. Miadfar je dodao da je 13 poginule djece bilo mlađe od pet godina, a najmlađa žrtva bila je beba stara tri dana. Prema podacima iranske vlade, od početka rata u cijeloj zemlji poginulo je više od 1500 civila.

Oprečne informacije Američki i iranski dužnosnici iznose oprečne informacije o mogućim pregovorima vezanim uz aktualni rat na Bliskom istoku.



Iran raketirao Izrael Nekoliko je osoba ozlijeđeno u najnovijem iranskom raketnom napadu na Izrael, izvijestila je izraelska hitna služba Magen David Adom. Liječnički timovi zbrinjavaju ozlijeđene. Prema dosadašnjim informacijama, u napadu nema poginulih. Izraelske obrambene snage (IDF) priopćile su da su zabilježena oštećenja na jugu zemlje te da se njihove snage upućuju u nekoliko područja nakon zaprimljenih dojava o napadima. Tijekom noći izdano je i više upozorenja zbog raketa lansiranih iz Irana prema Izraelu.

Niz napada Izrael je tijekom noći izveo zračne napade na sedam područja u južnom Bejrutu, izvijestili su libanonski državni mediji, a prenosi AFP. "Neprijateljski borbeni zrakoplovi izveli su tijekom noći sedam udara na južna predgrađa, a ciljana su područja Bir al-Abed, Al-Ruwais - predgrađe Al-Manshiyya, Haret Hreik, autocesta Sayyed Hadi Nasrallah, Saint Therese, Burj al-Barajneh i Al-Kafaat", navodi žrdavna Nacionalna novinska agencija.

SAD će nastaviti s napadima na Iran SAD će nastaviti s napadima na Iran. "Obustava napada na pet dana odnosi se samo na njihove energetske objekte. Ne odnosi se na vojne ciljeve, mornaricu, balističke projektile ni obrambenu industriju. Početne faze Operacije Epic Fury će se nastaviti", javljaju mediji pozivajući se na američkog dužnosnika. Izrael navodno nije uključen u razgovore između Washingtona i Teherana, no te navode nije bilo moguće odmah neovisno potvrditi.

Realna mogućnost postizanja dogovora? Američki predsjednik Donald Trump u ponedjeljak je rekao da je došlo do razgovora između SAD-a i Irana prethodnog dana u kojima su se dvije strane složile oko "važnih točaka", dodajući da bi uskoro mogao biti postignut dogovor o izlasku iz rata. Trump je rekao da su njegov izaslanik za Bliski istok Steve Witkoff i pomoćnik i zet Jared Kushner razgovarali s Irancima u nedjelju i da će se pregovori nastaviti. Naglasio je da postoji "realna mogućnost postizanja dogovora“.

Pregovori u UN-u o korištenju sile u Hormuškom tjesnacu Vijeće sigurnosti UN-a počelo je raspravu o nacrtu rezolucije koju je predstavio Bahrein, a kojom se želi dopustiti svakoj zemlji da koristi "sva potrebna sredstva" kako bi osigurala slobodu pomorskog prometa u Hormuškom tjesnacu, saznaje agencija France presse iz diplomatskih izvora. Nacrt teksta u koji je uvid imao AFP, a za koji se očekuje da će se mijenjati tijekom rasprava, daje zeleno svjetlo državama članicama da "koriste sva potrebna sredstva u i oko Hormuškog tjesnaca, uključujući i teritorijalne vode" obalnih država "kako bi osigurale prolaz i suzbile, neutralizirale i spriječile svaki pokušaj zatvaranja, blokiranja ili ometanja međunarodne plovidbe" na ovoj ključnoj trgovačkoj ruti. Tekst također zahtijeva da Iran "odmah prekine sve napade na komercijalne brodove i svaki pokušaj ometanja" slobode plovidbe u tjesnacu.