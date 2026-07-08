Trump oštro zaprijetio: "Večeras ćemo ih žestoko pogoditi, a onda..."

Donald Trump ponovno je zaoštrio retoriku prema Iranu i otvoreno zaprijetio novim američkim napadima.

Poručio je da Teheran svakodnevno krši primirje te je zaprijetio da će Washington, bude li potrebno, silom spriječiti razvoj iranskog nuklearnog programa.

Uoči sastanka s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim na samitu NATO-a u Ankari, Trump je rekao da su američke snage prethodne noći snažno odgovorile nakon što je Iran, prema njegovim riječima, lansirao nekoliko dronova i jedan projektil prema brodovima u Hormuškom tjesnacu.

"Vjerojatno ćemo ih ponovno žestoko pogoditi večeras. Dat ću im malo upozorenje. Večeras ćemo ih žestoko pogoditi, a onda ćemo vidjeti kako će se sve razvijati", rekao je Trump.

Ocijenio je da Iran više nije dominantna sila na Bliskom istoku. "Više nisu nasilnici u regiji", poručio je.

Ponovio je i svoj stav da Iran ne smije razviti nuklearno oružje. "Vrlo je jednostavno. Ne mogu imati nuklearno oružje", rekao je, prenosi Sky News.

Osvrnuo se i na mogućnost novih pregovora s Teheranom. Ustvrdio je da iranski predstavnici tijekom razgovora pristaju na dogovore, ali ih poslije javno niječu. "Iran svaki dan krši primirje. Lažu, varaju i ubijali su", rekao je američki predsjednik.

Ponovno je kritizirao i nuklearni sporazum koji je s Iranom sklopila administracija bivšeg predsjednika Baracka Obame, nazvavši ga "jednom od najvećih tragedija".

"Naš sporazum bio bi zid prema nuklearnom oružju. Njegov sporazum bio je put do nuklearnog oružja. Prema našem sporazumu nikada ga neće razviti. Ali ne znam hoćemo li uopće postići sporazum. Možda ćemo to riješiti i bez njega", zaključio je Trump.