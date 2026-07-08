Pogođen tanker s hrvatskom posadom: "Preživio sam Božjim čudom, eksplodiralo je dva metra od mene!"

Katarski LNG tanker Al Rekayyat s hrvatskom posadom napadnut je u utorak dok je plovio omanskom stranom Hormuškog tjesnaca prema jugu, oko 15 kilometara istočno od omanske Lime.

Tanker, natovaren ukapljenim prirodnim plinom (LNG), pogođen je s bočne strane, rekao je jedan izvor, dok je drugi dodao da je brodu prijetila opasnost od eksplozije zbog požara u strojarnici, piše Reuters.

Brod je nakon napada poslao poziv u pomoć.

Napori na gašenju požara se nastavljaju, rekao je izvor te dodao kako je sva posada sigurno evakuirana. Iako je brod pretrpio oštećenja, LNG pohranjen u spremnicima tankera ostao je netaknut i nema štete na samim spremnicima.

Plovilo stoji nepomično u blizini tjesnaca i čeka operaciju spašavanja nakon što požar bude ugašen.

Na brodu je bilo najmanje šest hrvatskih državljana, doznaje Morski HR.

"Pozdrav, kolege. Samo da javim da smo svi dobro. Ugušili smo požar, samo malo dimi iz cimunjere. Moja je gvardija bila. Bio sam, srećom, ispred ECR-a dva metra kad je grunulo! Preživio sam Božjim čudom jer sam radio rundu i doslovno jednu minutu prije rakete izišao na ECR platformu", javio se jedan od pomoraca te dodao:

"Dobro je sve. Svi su živi, bez ozljeda. Taman se evakuiramo na brod Omanske ratne mornarice."

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova (MVEP) potvrdilo je kako prema trenutačno dostupnim informacijama u napadu nema stradalih hrvatskih državljana.

"Ministarstvo vanjskih i europskih poslova upoznato je s informacijama o napadu na tanker u Hormuškom tjesnacu. Prema informacijama kojima trenutačno raspolažemo, nema stradalih hrvatskih državljana", navodi se u priopćenju.

MVEP je putem diplomatsko-konzularnih predstavništava u kontaktu s nadležnim službama te kontinuirano prati sve okolnosti događaja.

Pod uvjetom da brod ne bude izložen daljnjim napadima, vjerojatno će ostati u trenutačnom stanju i neće doći do eksplozije, kazao je još jedan izvor za Reuters.

"Probijanje glavnog spremnika bilo bi katastrofalno", dodao je.

Dva plovila – tegljač i pomoćni brod – trenutačno se nalaze u blizini tankera, koji je pozicioniran blizu ulaza u Hormuški tjesnac i blizu obale Omana, pokazuju podaci o praćenju brodova LSEG-a i MarineTraffica.

Tvrtka Nakilat, poznata i kao Qatar Gas Transport Company Ltd, vlasnik je tankera Al Rekayyat.

Katarsko ministarstvo vanjskih poslova objavilo je da Iran snosi punu pravnu odgovornost za napad te je pozvalo zamjenika iranskog veleposlanika kako bi prosvjedovalo zbog napada na tanker.

Ovo je prvi put da je pogođen LNG brod iz Katra, posrednika u pregovorima između Sjedinjenih Država i Irana, od početka iranskog rata 28. veljače.