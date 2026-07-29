Šokantne optužbe na račun slavnog oskarovca za seksualne napade: "Imala sam 14 godina, nije me ništa pitao..."

U novom BBC-jevu dokumentarcu Isabel, Alex, Clara i Etta (nije riječ o pravim imenima), detaljno su opisale svoje traumatizirajuće iskustvo s holivudskom zvijezdom Jaredom Letom dok su bile tinejdžerice.

Jedna je rekla da ju je Leto seksualno napao u kupaonici motela kada je imala 17 godina dok je druga rekla da je neočekivano ostala sama s njim u hotelskoj sobi. Treća žena tvrdi da je imala spolni odnos s glumcem u Kaliforniji kada je imala 17 godina, što bi se kvalificiralo kao silovanje po zakona u toj američkoj državi.

Četvrta sugovornica opisala je kako ju je Leto maltretirao i upućivao joj seksualno eksplicitne telefonske pozive kada je imala samo 16 godina. Kaže da joj je barem u jednoj prilici predložio da imaju seksualni odnos.

Ukupno je 10 žena razgovaralo za BBC-jev dokumentarac - Jared Leto: Mračna tajna Hollywooda.

Jared Leto Foto: Afp

Sve žene kažu da su Leta upoznale između 2002. i 2016. godine, kada je bio u tridesetima i četrdesetima. Sada ima 54 godine. Prijatelji i članovi obitelji potvrdili su iskaze žena, a dvojica muškaraca koji su dugi niz godina radili s Letovim bendom također su u dokumentarcu ispričali koliko se osoblje nelagodno osjećalo zbog načina na koji je Leto komunicirao s tinejdžericama, ponekad ih pozivajući iza pozornice u svoju garderobu ili ih pozivajući u kuću gdje je snimao.

Leto je holivudska zvijezda koja ima i Oscara za najboljeg sporednog glumca 2014. za film Dallas Buyers Club. Njegov nagrađivani rock bend, Thirty Seconds to Mars, osnovan je 1998. godine i sljedećeg proljeća nastupa na turneji po Europi.

Optužbe protiv Leta traju već desetljećima. BBC je pronašao više od 120 optužbi iznesenih na internetu koje se odnose na njegovo ponašanje prema ženama.

Isabel: "Uhvatio me za ruku i počeo masturbirati. Imala sam 17 godina"

Isabel je ispričala da se napad dogodio 2002. godine, kada je imala 17 godina.

"Veći dio života gledala sam na taj događaj ovako: bila sam glupa djevojka… i zato mi se dogodila ta loša stvar", rekla je.

Ispričala je da se pristala naći s Letom u njegovu hotelu, nakon što je glumcu i njegovim prijateljima pokazala trgovinu u Las Vegasu u kojoj je radila. Međutim, kada je stigla na adresu, dočekao ju je, kako je opisala, "prljavi, odvratni motel". Isabel kaže da je sjedila na krevetu i čekala da se Leto spremi, kada ju je pozvao u kupaonicu kako bi mogli razgovarati dok se on tušira.

Jared Leto Foto: Profimedia

"Onda je otvorio zavjesu za tuširanje i počeo me ljubiti", rekla je u dokumentarcu.

Zatim ju je uhvatio za ruku i njome masturbirao, kaže ona. Iznenađena, tadašnja tinejdžerica kaže da se odmaknula i rekla mu da želi otići. Stavivši ručnik, Leto je izašao van i provjerio tko je u blizini prije nego što ju je pustio iz sobe.

Tek kasnije, kaže, kada je potražila glumca na internetu, shvatila je da ima tridesetak godina.

U 2010-ima, Thirty Seconds to Mars bili su glavne zvijezde na velikim međunarodnim arenama, a ekipa koja je radila s bendom zvala je lokalne agencije za modele kako bi ženskim modelima ponudila besplatne VIP ulaznice, prema riječima jednog bivšeg člana ekipe.

"Taj je zahtjev bio izravno od Jareda", kaže.

Alex: "Rekao mi je da bi se mogla probuditi s penisom u stražnjici"

Bivša manekenka Alex kaže da je njezina agencija bila pozvana na koncert benda u londonskoj O2 areni 2013. godine. Letova asistentica ju je potom pozvala na afterparty. Alex je tada imala 19 godina, ali kaže da je, kako bi se zaštitila, "osjetila potrebu" pretvarati se da je mlađa kada je upoznala Leta. Kaže da mu je rekla da ima 17 godina, a da je Leto, tada 41-godišnjak, odgovorio: "Godine su samo broj, a ionako smo u Europi."

Iako joj je baterija na telefonu bila pri kraju i osjećala se pijano, kaže Alex, jedan od Letovih asistenta potaknuo ju je da kasnije ode na drugu zabavu u obližnji hotel.

"Uđem u hotelsku sobu, stvarno je mračno, a onda vidim da je to samo on“, kaže u dokumentarcu. "Zar nije trebalo biti i drugih ljudi?"

Kaže da ga je zatim pitala ima li punjač za telefon ili gotovinu kako bi mogla otići kući, ali da je Leto na oboje rekao ne. Od svih opcija, Alex kaže da je razmišljala o tome hoće li možda moći spavati na ležaljci u sobi. Ali kada je pitala Leta može li to učiniti, Alex kaže da je zvijezda odgovorila da bi se, ako to učini, probudila "s ku*cem u guzici". Ponovio je taj odgovor nekoliko puta, kaže ona - i tada je shvatila da nije sigurna pa je otišla.

Alex kaže da je dugo pokušavala zanemariti ono što se dogodilo, ali sada vjeruje da je susret u hotelu bio "potpuno isplaniran".

Clara: "Rekao mi je da ga zovem - tata"

Clara tvrdi da je prvi put imala spolne odnose s Letom kada je imala 17 godina - a on je imao 34 - u njegovoj kući u Kaliforniji.

"Rekao mi je: 'Želio bih da me zoveš tata'. A ja sam se pretvarala da sam djevojčica", rekla je za BBC.

Clara kaže da je u toj dobi bila naivna i nije znala da takvo ponašanje nije normalno u odrasloj dobi. "Tek s vremenom sam sve više shvaćala koliko je to zapravo bilo strašno", kaže ona.

Jared Leto Foto: Getty Images via AFP

Letov suradnik u četrdesetima prišao joj je u ime glazbenika i dobio njezin broj telefona, kaže, dok je bio iza pozornice na koncertu Thirty Seconds to Mars 2006. godine. Clara kaže da se sjeća razgovora s Letom tome da nema 18 godina.

"On je samo slegnuo ramenima, nije ga to brinulo", kaže.

U njegovu je domu bila tri ili četiri puta.

Taylor: "Pred mamom mi je rekao da imam lijepe grudi. Imala sam 14 godina"

Taylor kaže da je Leta upoznala s majkom 2005. godine, nakon što su gledali nastup grupe Thirty Seconds to Mars. Imala je 14 godina.

Bend je ponudio susret s obožavateljima i potpisivanje autograma, a tinejdžerica je pružila Letu majicu koju je nosila da je potpiše ili možda na ruci ili preko trbuha, objašnjava.

Jared Leto Foto: Profimedia

"Umjesto toga, odlučio mi je potpisati majicu preko grudi i rekao mi je 'imaš lijepu figuru'", rekla je Taylor u dokumentarcu.

"Tražio je od svog tjelohranitelja da me odvede iza pozornice, nije me čak ni pitao želim li ići", nastavlja ona.

Bilo bi vrlo očito da je tinejdžerica, kaže, objašnjavajući da je u to vrijeme bila jako niska i nosila je aparatić za zube. Taylor kaže da je njezina majka svjedočila onome što se dogodilo i suočila se s Letom. "Pogledao ju je i rekao: ‘Svejedno su lijepe grudi‘. Jednostavno ga nije bilo briga", otkrila je Taylor kojoj je taj susret "promijenio život" te je prestala ići na koncerte. "Nisam mogla učiniti ništa u vezi s onim što mi se dogodilo", dodala je.

Etta: "Pitao me jesam li djevica"

Etta je jedna od pet žena koje su za BBC rekle da su primale čudne i često vrlo seksualno intonirane telefonske pozive od Leta. Četiri od njih su u to vrijeme bile tinejdžerice.

Šesnaestogodišnja Etta upoznala je Leta kada je s majkom ušla u modnu agenciju u Los Angelesu 2014. godine, kaže. Zvijezda se zainteresirala za njenu ambiciju da postane model te ju je pitao za adresu e-pošte kako bi ih oboje pozvao na svoju zabavu povodom dodjele Oscara.

"Poslao mi je e-mail, a onda se to vrlo brzo pretvorilo u seksualni razgovor preko telefona“, rekla je u dokumentarcu.

Jared Leto Foto: Profimedia

Leto je znao da ima 16 godina i postavljao joj je pitanja poput: "Jesi li djevica? Imaš li kakvih fetiša?"

Kaže da ju je Leto pitao može li dati njezin broj svom prijatelju, što je zvučalo kao da bi taj prijatelj mogao biti dobar kontakt za njezinu karijeru - i ona je pristala.

Onda bi je taj prijatelj, kojeg je poznavala kao "Christiana", često zvao i tražio da snima pornografiju, govoreći da nije važno je li maloljetna, kaže Etta.

Etta kaže da je 2016. godine dobila poziv od Leta koji joj je rekao da joj njegov odvjetnik želi poslati ugovor o tajnosti podataka (NDA). Odvjetnik je bio zabrinut zbog njegovih veza sa ženama, rekao je. Etta kaže da se Leto na to "nasmijao", kao da je to smiješno. Ugovor o tajnosti podataka nije potpisala.