"PRLJAVI IGRAČI"
Trump: Primirje je gotovo
PišeV. S., 08. srpnja 2026. @ 10:47
Ilustracija
Foto: DNEVNIK.hr
Trump je sa samita u Turskoj poručio da je primirje s Iranom završilo.
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Američki predsjednik
Donald Trump izjavio je u srijedu ujutro da je, prema njegovom mišljenju, Memorandum o razumijevanju s Iranom završen, nakon niza napada diljem regije.
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Rekao je da je američka vojska vrlo snažno napala iranske ciljeve.
Najnoviji komentari američkog predsjednika uslijedili su nakon što je
Korpus islamske revolucionarne garde izjavio da je pokrenuo napade na američke vojne ciljeve diljem Bahreina i Kuvajta kao odgovor na američke napade na Iran, piše CNN.
Trump je Iran nazvao "zlim, bolesnim ljudima", a sada je, čini se, njegov
preliminarni sporazum s Teheranom pred kolapsom.
Govoreći na početku samita NATO-a u Turskoj, Trump je Iran nazvao "prljavim igračima" zbog napada na komercijalne brodove u Hormuškom tjesnacu.
Trump je rekao da SAD gube vrijeme razgovarajući s Iranom i izrazio želju da "obave svoj posao" umjesto da pokušavaju nastaviti diplomatskim putem.
"Moramo ih riješiti raka, njihovog raka. I znate što učiniti? Morate rano ukloniti rak. I tako se osjećam", rekao je.