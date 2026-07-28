VIDEO Vandalizam u Međugorju, hodočasnici šokirani: Išarani Gospini kipovi, muškarac snimljen kako pali oltar

Tijekom protekle noći u Međugorju se dogodio incident u kojem su na više lokacija oskrnavljeni vjerski objekti i pričinjena je materijalna šteta.

Nepoznati počinitelj ili više njih izazvali su požar na vanjskom oltaru smještenom iza župne crkve svetog Jakova, piše Crna-Hronika.info.

Vatra je ubrzo lokalizirana te se nije proširila na samu crkvu, ali je na nedavno obnovljenom oltaru nastala materijalna šteta.

Nadzorna kamera snimila je muškarca kako podmeće požar nakon što je prostor polio zapaljivom tekućinom.

Kamera snimila muškarca kako pali oltar u Međugorju. pic.twitter.com/lH4ma76sfV — Uredništvo hercegovina info (@UrednistvoI) July 28, 2026

Snimku oštećenog oltara možete pogledati ovdje.

Osim toga, vandali su crnim sprejem išarali kip Kraljice Mira na Podbrdu, ispisavši uvredljive poruke na postolju i samom kipu, a također je vandaliziran i kip na nedalekom Plavom križu.

Hodočasnici koji su se u ranim jutarnjim satima uputili na Brdo ukazanja bili su užasnuti prizorom koji su zatekli, a uznemirena je i lokalna zajednica.

Iz Ministarstva unutarnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona naveli su kako su zaprimili prijavu o ovom događaju te da će uskoro imati više informacija.