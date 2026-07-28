22 tone svinjskih polovica rasule se po autocesti u susjedstvu, kaos je trajao satima: "Nitko se nije javljao"

Zbog prevrnutog kamiona koji je prevozio 22 tone svinjskih polovica, 4. svibnja ove godine promet na Primorskoj autocesti u Sloveniji bio je u prekidu gotovo jedanaest sati.

Tome je iznimno pridonijela i veterinarska inspekcija koja se šest sati nije odazivala na pozive s broja 112.

Unutarnja istraga Uprave za sigurnu hranu pokazala je da su četiri javna službenika u tom slučaju prekršila radne obveze, zbog čega su im izrečene opomene pred redoviti otkaz ugovora o radu.

Kamion se prevrnuo na lijevi bok nešto nakon 5 sati ujutro na dijelu autoceste koji se zbog rekonstrukcije preusmjeravao s jednog dijela na drugi, piše Dnevnik.si. U tom položaju ostao je zaglavljen do poslijepodneva, jer su nadležne vlasti neprihvatljivo dugo čekale dolazak veterinarske inspekcije i odluku što će učiniti s teretom. U takvim slučajevima hrana se obično baca i neškodljivo uništava.

Izvješće pokazuje da je Regionalni centar za obavješćivanje s broja 112 u Postojni od 7:36 sati u više navrata pokušavao stupiti u kontakt s dežurnom inspekcijom, no bez ikakvog uspjeha.

Službenici su se kasnije opravdavali nizom neuvjerljivih razloga: dežurna veterinarka tvrdila je da je poziv upućen izvan njezina vremena pripravnosti, zamjenica ravnateljice zapela je u prometnom zastoju uzrokovanom upravo tom nesrećom, dok se na fiksni telefon u uredu nitko nije javljao. K tome, pozivi su se automatski preusmjeravali na nedostupne brojeve, a da nitko od službenika nije unaprijed provjerio tko zove i o kakvom je hitnom slučaju riječ.

Prvi kontakt napokon je uspostavljen tek u 11:12 sati, dok su inspektori na poprište nesreće stigli tek u 12:40 – više od sedam sati nakon prevrtanja vozila.

Nakon brze procjene utvrđeno je da svinjetina koja je satima stajala u kamionu više nije zdravstveno ispravna za ljudsku prehranu. Sutradan je cjelokupan teret prevezen u topionicu u Ljubljani i neškodljivo uništen. Tako su belgijske svinjske polovice svoju 1300 kilometara dugu rutu završile u spalionici, svega sedamdesetak kilometara prije krajnjeg cilja.

Incident je razotkrio brojne sistemske probleme u toj državnoj instituciji pa je Uprava za sigurnost hrane u samo šest mjeseci promijenila čak tri ravnatelja.